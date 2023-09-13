Вечерний @Калининград: авто, да не то, по костям Танцующего леса и янтарная хтонь

Областные власти запрыгнули на скрепные рельсы и помчались впереди ревущего российского паровоза бороться с абортами. Подпереть институт семьи хотят через региональный запрет искусственного прерывания беременности в частных клиниках и пропагандистские уроки в несчастных школах. Эти же меры, по замыслу инициаторов, должны решить проблему низкой рождаемости. О том, что запрет официальных абортов практически синонимичен росту смертности из-за нелегальных операций либо по причине детоубийств, доморощенные законодатели, кажется, не подозревают. Равно как и о том, что у искусственного прерывания беременности есть социальные корни. Впрочем, обеспечивать подопытному электорату достойную жизнь — долго, муторно, чревато всякими чайлдфри и не соответствует генеральной линии на его перевод в землянки и в целом хтоническое бытие. А теперь к другим, чуть менее дремучим, новостям среды.







За два дня (вторник и среду) в Литву из Калининградской области не пустили 38 легковых машин. Это произошло после соответствующего заявления МВД республики. Речь о запрете на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами. Его возможность появилась в рамках принятых еще в прошлом году санкций, но была неявной и легитимизировалась только на днях после разъяснений Еврокомиссии. Машины в рамках калининградского транзита обещали вроде как пропускать — но литовская сторона о причинах отказов не сообщает, понять, соблюдается ли это обещание, невозможно.





Дилеров европейских автомобильных марок, ушедших из России, отключают от программного обеспечения. Этот факт корреспонденту «Нового Калининграда» Ольге Кадомцевой так или иначе подтвердили региональные представители крупнейших автоконцернов из ЕС. Она поинтересовалась у них, что происходит, и чем это грозит автовладельцам (например, смогут ли дилеры проводить диагностику машин, существует ли альтернативное программное обеспечение). И узнала: для того, чтобы сделать дубликат ключей некоторых популярных европейских марок, придется заплатить до... 1,2 млн рублей. Или переходить на китайские.

Директор Национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сегодня разоткровенничался и сообщил, что насыпной полуостров у Рыбачего, на котором должен быть построен крупный гостиничный комплекс, экологии косы никак не повредит. Опять же, абсолютно не скажется на ней и строительство торгового павильона (он же торговый ряд), который будет представлять собой «круглое красивое энергетическое здание, куда можно будет заходить большими группами». Построят его не где-нибудь, а в полувытоптанном туристами (судя по предыдущим заявлениям) Танцующем лесу. Оставим слово «энергетическое» на совести автора — но, похоже, когда в следующий раз в администрации косы заикнутся о «хрупкости» и «уникальном природном» характере этого песчаного образования, ей уже никто не поверит. Особенно забавно оправдания больших и малых строек выглядят на фоне заявления о рекордных штрафах лета 2023-го за туристские прегрешения вроде схода с экологической тропы и разведения костра.