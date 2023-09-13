Вечерний @Калининград: авто, да не то, по костям Танцующего леса и янтарная хтонь

Областные власти запрыгнули на скрепные рельсы и помчались впереди ревущего российского паровоза бороться с абортами. Подпереть институт семьи хотят через региональный запрет искусственного прерывания беременности в частных клиниках и пропагандистские уроки в несчастных школах. Эти же меры, по замыслу инициаторов, должны решить проблему низкой рождаемости. О том, что запрет официальных абортов практически синонимичен росту смертности из-за нелегальных операций либо по причине детоубийств, доморощенные законодатели, кажется, не подозревают. Равно как и о том, что у искусственного прерывания беременности есть социальные корни. Впрочем, обеспечивать подопытному электорату достойную жизнь — долго, муторно, чревато всякими чайлдфри и не соответствует генеральной линии на его перевод в землянки и в целом хтоническое бытие. А теперь к другим, чуть менее дремучим, новостям среды.

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За два дня (вторник и среду) в Литву из Калининградской области не пустили 38 легковых машин. Это произошло после соответствующего заявления МВД республики. Речь о запрете на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами. Его возможность появилась в рамках принятых еще в прошлом году санкций, но была неявной и легитимизировалась только на днях после разъяснений Еврокомиссии. Машины в рамках калининградского транзита обещали вроде как пропускать — но литовская сторона о причинах отказов не сообщает, понять, соблюдается ли это обещание, невозможно.

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Дилеров европейских автомобильных марок, ушедших из России, отключают от программного обеспечения. Этот факт корреспонденту «Нового Калининграда» Ольге Кадомцевой так или иначе подтвердили региональные представители крупнейших автоконцернов из ЕС. Она поинтересовалась у них, что происходит, и чем это грозит автовладельцам (например, смогут ли дилеры проводить диагностику машин, существует ли альтернативное программное обеспечение). И узнала: для того, чтобы сделать дубликат ключей некоторых популярных европейских марок, придется заплатить до... 1,2 млн рублей. Или переходить на китайские.

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Директор Национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сегодня разоткровенничался и сообщил, что насыпной полуостров у Рыбачего, на котором должен быть построен крупный гостиничный комплекс, экологии косы никак не повредит. Опять же, абсолютно не скажется на ней и строительство торгового павильона (он же торговый ряд), который будет представлять собой «круглое красивое энергетическое здание, куда можно будет заходить большими группами». Построят его не где-нибудь, а в полувытоптанном туристами (судя по предыдущим заявлениям) Танцующем лесу. Оставим слово «энергетическое» на совести автора — но, похоже, когда в следующий раз в администрации косы заикнутся о «хрупкости» и «уникальном природном» характере этого песчаного образования, ей уже никто не поверит. Особенно забавно оправдания больших и малых строек выглядят на фоне заявления о рекордных штрафах лета 2023-го за туристские прегрешения вроде схода с экологической тропы и разведения костра.

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