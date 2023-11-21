Вечерний @Калининград: традиции комфорта, занавес над «Храброво» и масонский след

Чиновники областного правительства хотят потратить на собственные транспортные расходы в следующем году почти 160 млн рублей. То есть примерно 13 млн в месяц или 438 тыс. в день. Глава областного минфина Виктор Порембский назвал эти расходы «традиционными» и сообщил, что исключить их нельзя. Одновременно глава фракции КПРФ Максим Буланов отметил, что расходы на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество и борьбу с онкологическими заболеваниями урезать почему-то отказалось можно. Видимо, как чуть менее традиционные. Впрочем бюджет будет уточняться ко второму чтению. И к другим новостям уходящего вторника.

Расширения географии международных перевозок в «Храброво» в ближайшее время не предвидится, сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный. Единственная (и то немного условная) заграница, в которую сегодня можно улететь из региона, — Минск. Турецкие авиакомпании смотрят на калининградских партнеров с опаской, причем все больше с политической, отметил Корытный. Даже рейсы в Среднюю Азию из некогда международного аэропорта больше не выполняются, потому что с падением курса рубля наше направление стало непривлекательным для трудовой миграции. О том, что еще недавно самолеты из Калининграда летали в Берлин, Прагу и Дюссельдорф, даже странно вспоминать. Железный занавес над Калининградской областью повис прочный, и кажется, это надолго.

Калининградский областной суд оставил в силе приговор — 7,5 лет колонии — Игорю Барышникову, осужденному по делу о фейках об армии РФ. «Это ожидаемое решение, другого мы не ждали», — отметила адвокат Мария Бонцлер. Защитники Барышникова планируют подать кассационную жалобу. Также, по словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у пенсионера есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция. «Новый Калининград» приводит отрывки из последнего слова Игоря Барышникова (правда, с сильными сокращениями, так как львиная доля сказанного не может быть опубликована в соответствии с действующим законодательством РФ).

Калининградцы ожидаемо не спешат занимать вакансии, пустующие после вызванного обвалом рубля оттоком трудовых мигрантов. Вместо этого молодежь предпочитает работу в активно развивающейся сфере гостеприимства: средние зарплаты тех же официантов колеблются в диапазоне 70-100 тыс. рублей. Замещать мигрантов на стройках никто не спешит, о других, менее оплачиваемых сферах занятости, и речи нет. Интересно, что при нарастающем дефиците кадров зарплаты в регионе остаются по российским меркам невысокими. Однако в рекрутинговых агентствах считают, что в ближайшие годы рынок труда будет находиться на стороне соискателей и работодателям придется прилагать усилия, чтобы удержать персонал. Для работников это хорошие новости, а вот для бизнеса — совсем наоборот. Как и для конечных потребителей, потому что отток доступной рабочей силы скажется на стоимости товаров. Но надежда есть: нужно только дождаться, пока мигрантов из Узбекистана и Таджикистана заменят репатрианты из Германии и Литвы, как недавно мечтали региональные власти.

Редкую находку сделали в лесу под Правдинском. Близ поселка Домново нашли масонский знак ложи «Иммануил». Всего в Кёнигсберге было три ложи, до 1935 года просуществовали еще «К трём коронам» и «Череп и феникс». Знак в виде пятиконечной звезды надевали на торжественные закрытые мероприятия, в комплекте к нему шла лента, рассказал «Новому Калининграду» сотрудник Кафедрального собора, экскурсовод Владимир Чиликин. На обратной стороне артефакта высечена дата — 5864 год. Дело в том, что у масонов был свой календарь и летоисчисление по нему велось от момента создания земли, а по Библии это 4000 лет до нашей эры. Кому из кёнигсбергских масонов мог принадлежать этот знак, остается загадкой. Новый владелец артефакта калининградский коллекционер Сергей Попов планирует открыть собственный музей, в котором также будет экспозиция, посвященная масонам. «Несколько масонских знаков в коллекции у меня уже есть, а также молоток великого мастера ложи „К трем коронам“», — рассказал он «Новому Калининграду».