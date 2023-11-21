Осужденному за фейки об армии Игорю Барышникову оставили в силе приговор в 7,5 лет

Осужденному за фейки об армии Игорю Барышникову оставили в силе приговор в 7,5 лет
Игорь Барышников. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград

Калининградский областной суд оставил в силе приговор — 7,5 лет колонии — Игорю Барышникову, осужденному по делу о фейках об армии РФ. Об этом «Новому Калининграду» сообщила его адвокат Мария Бонцлер.

«Это ожидаемое решение, другого мы не ждали», — отметила она. По словам Бонцлер, защитники Игоря Барышникова планируют подать кассационную жалобу.

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Напомним, 22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Судебное заседание по этому делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция.

Защитники Барышникова обжаловали приговор, также адвокаты обратились в Комитет по правам человека ООН, потому что опасаются за жизнь активиста.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем. 

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