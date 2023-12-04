Вечерний@Калининград: тестикулы рынка, шарики без радости и воскрешение фахверка

Популистские танцы с яйцами, устроенные региональными властями, дали быстрый и вполне закономерный эффект. После фиксации цен на категорию С2, все местные куры стали нестись только отборной продукцией, и яйца помельче с прилавков испарились. Возможно, народ понесся сметать вчерашний «полуликвид» не приходя в сознание, вдохновившись почти программной речью губернатора Антона Алиханова об исключительной пользе яичной мелочевки (глава региона попытался было от своего совета отречься, но слово не воробей). Но куда вероятнее другое: как бы ни хотелось властям нацедить себе пару капель народной любви, взяв рынок за обсуждаемую продукцию, рынок не идиот, и на искусственное сдерживание цен всегда отвечает лишь суровым дефицитом. Казалось бы, у страны с советской потребительской контузией в анамнезе такие вещи должны быть на подкорке отпечатаны, но, кажется, народилось поколение новых экспериментаторов. И к другим, чуть менее ожидаемым новостям уходящего понедельника.



Яйца — не единственный продукт, испытавший на своей, пардон, скорлупе новые экономические успехи. Среди стремительно подорожавших товаров в Калининградской области есть и не столь очевидные: за последние без малого два года на 50% выросли в цене гелиевые шары. Причина в самом газе, который также используется при производстве ракетных двигателей, дыхательных смесей для аквалангов, оптического волокна, в магнитно-резонансной томографии, сварочных работах и в иных непраздничных сферах. Так что представителям ивент-агентств все чаще приходится полагаться на силу легких, а их клиентам — вспоминать старый анекдот про бракованные воздушные шары, которые выглядят, как настоящие, но радости почему-то не приносят. Подробности в материале корреспондента «Нового Калининграда» Павла Каменева.



В центре Железнодорожного началась подготовка к восстановлению знаменитых фахверковых складов. Первый этап — расчистка, и пока не понятно, удастся ли сохранить оригинальные конструкции, или их придется разбирать полностью, а затем отстраивать заново. Но это не худший вариант, ведь еще пару лет назад над объектами культурного наследия маячила непризначная перспектива отправиться «на кирпич». Первый склад, помещения которого в течение выходных освобождал от мусора подрядчик, был выкуплен в 2022 году, а второй — в октябре 2023 года. Оба они сейчас принадлежат компании Вячеслава Воронина (он же занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). Нынешнее состояние памятников не без ужаса оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Почти в каждом краеведческом музее Калининградской области есть отдел, посвященный первым переселенцам. Обычно это комната, заполненная артефактами и протокольными фотографиями советской эпохи, сквозь которые сложно рассмотреть живых людей. Музей «Бабушкин альбом» (0+), который ровно год назад переехал с ул. Багратиона в Дом офицеров на улице Кирова, формировал свою коллекцию по другому принципу. В паблике музея указано, что его основа — это предметы, принадлежащие семьям участниц фольклорного коллектива «Летавица». О том, как личные вещи из хранителей памяти о близких становятся музейными экспонатами и мостиками к далеким предкам, «Новому Калининграду» рассказала создательница и хранительница «Бабушкиного альбома» Юлия Аверина.

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