Вечерний @Калининград: удушение ипотечников, бетон желаний и лакшери из Янтарного

Ремонт Аллеи Смелых в Калининграде столкнулся не то чтобы с неожиданной, но проблемой — он подорожал. Причина в асфальтобетоне. Тот, который был предусмотрен в проекте, нынче нам недоступен. А местный — немного другой. Ровно настолько, чтобы стоимость реконструкции увеличилась на 10%. Удушающая ситуация сложилась и с зеленоградским проектом «Янтарное ожерелье», который пришлось отправлять на госэкспертизу дважды из-за подорожания и замены стройматериалов. Если в следующий раз кто-то будет вам объяснять преимущества самоизоляции, не забудьте ему обо всем этом рассказать. К другим, чуть менее геополитическим, новостям пятницы.

Сегодня состоялось последнее в этом году заседание Центробанка — и он провел его с огоньком, вновь (в пятый раз подряд) повысив ключевую ставку. До 16% годовых. Очень внимательные зрители обратили внимание, что на нечто подобное вяло намекал во время вчерашней прямой линии президент Владимир Путин. Решение на фоне инфляции сюрпризом не стало, но многие причастные все равно дрогнули. Прежде всего это касается продавцов квартир (как частных, так и застройщиков), которым придется снижать цены. А вот для тех покупателей, которым есть чем платить, настал звездный час. Исключая, конечно, ипотечников — для них повышение ставки не означает ничего хорошего. Уже вечером прилетела первая ласточка в виде резкого роста первоначального взноса по льготной ипотеке. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова с подробностями.





СК завершил расследование по делу компании «Больверк», которая начинала строить новый порт в Пионерском. Как считают следователи, из 3 млрд рублей аванса руководители фирмы перевели на разные счета с целью хищения более 1,13 млрд рублей. Видимо, это было настолько нагло, что гендиректор, два его зама и бывший директор оказались задержаны. Сдачу порта, между тем, недавно в очередной раз перенесли — на этот раз на конец 2024 года (изначально предполагалось, что это случится в 2019).





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе заинтересовалась ситуацией на рынке жилья в Янтарном. Крупные застройщики до этого посёлка пока не добрались, поэтому дорогих новостроек здесь нет. А вот предложений в стиле лакшери в районе пляжа с голубым флагом, как оказалось, хватает. На популярных сайтах объявлений можно найти около 100 таких позиций. Разброс цен впечатляет — самая недорогая «однушка» здесь оценивается менее, чем в три миллиона рублей. С обратной стороны шкалы все по-взрослому — 15-30 млн рублей. О том, что именно можно купить за эти деньги в поселке — в нашем традиционном обзоре.





Очевидные и не очень новогодние ярмарки, выбор короля и королевы бала на «Вагонке», возможность услышать «Музыку танцующего снега», премьера по рассказу Александра Цыпкина — по традиции рассказываем о событиях выходных, ради которых стоит пройтись по калининградской слякоти. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.