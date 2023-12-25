Вечерний@Калининград: полиэтиленовая крепость, планета Вода, и Ипполит под «кантвейном»

По Балтийской косе в одночасье разметало почти 30 млн бюджетных рублей. Всего полтора года назад власти потратили эту сумму на новомодную «берегозащиту» из биг-бэгов, а проще — полиэтиленовых мешков, набитых песком. Очередная непогода пустила полиэтилен в неэкологичное морское плавание, обнажив заодно бренные останки Западного форта (который «укрепления» в теории должны были защищать). При этом ученые с самого начала с подозрением относились к этой технологии и обращали внимание, что используется она на берегах рек с небольшим течением, а для наших стихий не приспособлена. Но экологи тогда как с Богом поговорили. К слову, закопанными в песок биг-бэгами также «берегозащитили» Куршскую косу и пляж в Куликово. Интересно, сколько высокотехнологичные мешки протянут в этих случаях. И к другим, чуть менее предсказуемым новостям понедельника.









Природа перед новым годом надела все лучшее сразу и устроила калининградцам одновременно штормовой ветер, пару снегопадов и серию локальных потопов. В Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки под водой частично оказались несколько поселков. Вода зашла в дома местных жителей, детей по улицам перемещали на надувных лодках. Река Медвежья тоже вырвалась на волю, в первый раз за последние 20 лет, и затопила Малиновку с Сокольниками. По словам источников «Нового Калининграда», с перекачкой воды через дюкер в устье Медвежьей возникли сложности, так как устройство конструктивно не справляется с объемом талой и дождевой воды. В Калининграде опять затопило дорогу, ведущую в микрорайон Прегольский, там потоп уже хронический. Проблема не решается годами, власти реагируют своеобразно: пуская в микрорайон то бесплатные автобусы, то просто общественный транспорт повыше. У экспертов по небесной канцелярии утешительной информации нет: ситуация с подтоплениями в ближайшие дни будет только ухудшаться, особенно в Гурьевском и Зеленоградском районах.







Осужденных на 7 лет колонии за хищение активов калининградского «Инвестбанка» экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна освободили от наказания за истечением срока давности. Корищенко был председателем правления обанкротившегося в 2013 году «Инвестбанка». За несколько дней до отзыва лицензии он подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании являлся Максим Пальчун. Это обанкротило «Инвестбанк», который в тот момент входил в число 80 крупнейших кредитных учреждений страны и был одним из самых популярных в Калининградской области. События 2013 года здесь прозвали «пятницей, 13», проблемы из-за краха организации испытали не только вкладчики, но и пенсионеры, получавшие через банк пенсию; люди, которым на счета в закрытом банке приходила зарплата; а также областное правительство: там находились деньги Корпорации развития туризма и проекта «Сердце города». Труднее всего пришлось предпринимателям. Уже 13 декабря говорилось о том, что у них очень мало шансов получить выплаты. По данным Центробанка, 4 100 региональных предприятий держали свои деньги в «Инвестбанке». Говорилось о том, что более 5 тысяч человек могут потерять работу из-за финансовых проблем компаний. Региональный бюджет понес убытки и в виде недополученных налогов. Общий ущерб, нанесенный действиями осужденных, оценили в 1,4 млрд руб. В целом и правда какие-то копейки, чтобы из-за них сидеть.







На острове Канта у Кафедрального собора открылась новогодняя ярмарка (0+). В ярмарочном меню — 5 сувенирных лавок и 20 точек стритфуда. Ценник традиционно зашкаливает, абсолютный хит — напиток под названием «кантвейн» как слабая попытка напомнить о калининградской философской «специализации». За неимением Канта по всему острову разгуливает аниматор в костюме Гринча, еще один «герой» мероприятия — Ипполит из «Иронии судьбы» в тот самый трагический момент, когда он моется в пальто и шапке под душем. Его организаторы ярмарки выбрали для фотозоны. Новогоднее настроение, впрочем, получить вполне реально — его создают три километра гирлянд и так кстати выпавший снег. Ярмарка будет работать до 14 января. О том, что происходит на острове Канта — в фоторепортаже Юлии Власовой.