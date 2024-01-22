Вечерний @Калининград: тонкий лед, остров, а не крепость и онкоцентр как предчувствие

Поселки Матросово и Малая Матросовка так и остаются отрезанными от «большой земли». Наладить переправу через Немонин пока не получается, а ходить по льду во время оттепели нельзя, что бы там ни думали отчаянные рыбаки. Понтонный мост в Головкино покинул место «швартовки» еще в новогодние праздники, и эта история вряд ли наделала бы много шуму, если бы не высокопоставленные туристы, застрявшие в гостевом доме в Матросово. После их эвакуации проблема явно потеряла остроту, и местным жителям теперь предлагают просто подождать, пока растает лед на Куршском заливе. Тогда, по словам губернатора Антона Алиханова, можно будет взорвать ледяной покров Немонина и расчистить переправу. Но тут может возникнуть небольшая проблема: январь — не последний месяц зимы. А теперь к другим, чуть менее безнадежным, новостям уходящего понедельника.





«Росатом» выдал документы о вводе в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники Гурьевского округа, сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, на следующей неделе онкоцентр приступит к получению медицинских лицензий. Первых пациентов учреждение примет в апреле текущего года, заверил губернатор. До этого ввести онкоцентр в эксплуатацию обещали в декабре 2023-го. Стройка началась еще в 2018 году, и сроки сдачи онкоцентра неоднократно переносили. По счастливому совпадению хорошие новости об одной из самых проблемных строек региона пришли аккурат перед визитом президента Владимира Путина, который запланирован на 25 января.





Калининградское предпринимательское сообщество демонстрирует чудеса живучести. Пусть и с потерями, но местный бизнес пережил на своем веку ряд серьезных кризисов и сейчас вынужден существовать в условиях крайне затрудненной по известным причинам логистики. «Новый Калининград» поинтересовался у топ-менеджеров и предпринимателей-членов Балтийского делового клуба (БДК), ритейла и главы Торгово-промышленной палаты, что ждет экономику региона и чего ждут они сами от 2024 года. «До состояния „осажденной крепости“ мы, пожалуй, еще не дошли, но островом уже себя почувствовали», — емко сформулировал глава КТПП Феликс Лапин. При этом он добавил, что продовольственного кризиса этому острову ждать все же не стоит. Что ж, и на том спасибо.



