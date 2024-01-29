Вечерний @Калининград: бегство асфальта, племенные «иноагенты» и в капкане судьбы

Автомобилистам на радость в Калининграде наконец растаял зловредный снег. Однако облегчения это не принесло, потому что вместе со снегом в городе привычно сошел и асфальт. Ямы власти обещают заделать, но этот процесс еще более нетороплив, чем зимняя уборка. На некоторых улицах в центре растаявший с оттепелью асфальт обнажил стыдливо спрятанную под ним брусчатку. Которая, к слову, достойно выдержала даже эту беспардонную драпировку. Хотя и брусчатка брусчатке рознь: та, которую перекладывают на улице Красной современные умельцы, тоже попыталась дезертировать с калининградских улиц. Будто место проклято. А теперь к другим, чуть менее безысходным, новостям уходящего понедельника.





Почти все племенные куры, обретающиеся в России, оказались иностранцами. «У нас сейчас 98 процентов так называемой племенной продукции, то есть яйца и птиц-прародителей, завозится из-за рубежа, — рассказал президент Росптицесоюза Владимир Фисинин. — И уже на этой продукции на нашей территории выращиваются родительские стада — от них мы получаем инкубационное яйцо, а из него уже выращиваем кур, которые потом отправляются на мясопроизводства». Это значит, что мясо на российских прилавках хоть и считается отечественным, но является иностранным в первом поколении. Возможно, даже «агентом», это могло бы объяснить его недружественную стоимость.





Калининградских девятиклассников, решивших после получения аттестатов продолжить учебу в 10-х классах, ждет непростая пора. Вступительная кампания у них продлится практически все лето. В июне выпускников девятых классов ждут экзамены (ОГЭ), в конце июня они получат аттестаты, в июле им нужно будет отнести в выбранные школы пакет документов, а с 21 по 31 июля пройти так называемый «анализ знаний»: экзамены или другие вступительные испытания. До 5 августа учебные заведения должны издать приказы о зачислении. В том, насколько непростой будет эта генеральная репетиция поступления в вузы, убедилась обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова.





В Неманском районе местный житель высвободил косулю, которая намертво запуталась в колючей проволоке. Животное оказалось трехногим, одну из конечностей оно когда-то оставило в капкане. Мужчина привез копытное домой и обработал раны, а затем вызвал МЧС. Ведомство и рапортовало о чудесном спасении. Однако хеппи-энда у истории, кажется, не будет. По крайней мере, зоозащитники, к которым в итоге попал несчастный молодой самец, невысоко оценили его шансы. «Был удар, возможно, травма шеи. Сейчас почти в бессознательном состоянии. До этого были характерные судороги целые сутки. Боюсь, что свои шансы он исчерпал. Он каким-то образом выжил, потеряв ногу, так как рана несвежая. А забор его добил», — пояснила руководитель центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. В общем, то ли у конкретной косули судьба такая несчастливая, то ли из-за обилия капканов, заборов и колючих проволок среда в регионе все же не совсем здоровая.