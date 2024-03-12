Вечерний @Калининград: сквозь строй ларьков, спорные тарифы и смиритесь, смерды

На обзорной площадке у Верхнего озера неожиданно выросло аж 16 ларьков. В погожие дни там не протолкнуться — не пропадать же такому добру, видимо, решили горвласти. И решили его усугубить торговыми местами для сувенирщиков. Возможные стенания по поводу испорченного вида на озеро давно уже предупредила многоэтажка на противоположном берегу. Тех, кого она не успокаивает, в администрации Калининграда пытаются обездвижить заявлением о том, что киоски — нестационарные. Их можно убрать. К другим, не настолько гуманным, новостям вторника.







Главные новости дня сегодня оказались связаны с другими регионами РФ. Утром Минобороны России сообщило о перехвате 25 беспилотников над 7 областями. Власти еще двух областей рассказали об атаках сами. В частности, поврежден нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Нижегородской области, по оценкам «Коммерсанта», рынок может потерять объем бензина и дизтоплива, эквивалентный около 2,5% внутрироссийского потребления, это уже привело к росту цен во время торгов на бирже. Потом в Минобороны и ФСБ сообщили о попытках прорыва танков через госграницу России. Прорываться начали около 3 часов утра сразу в нескольких направлениях на территории Белгородской и Курской областей. Сначала сообщалось об уничтожении более ста нападавших, ближе к вечеру — более чем о 200. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал о неоднократных обстрелах сел, о повреждении беспилотником здания администрации Белгорода с четырьмя пострадавшими. В ряде районов и в самом Белгороде школьников на ближайшие три дня отправили на дистанционное обучение. Кроме того, в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту находились 15 человек.



Суд в Москве (апелляционная инстанция) приступил к рассмотрению дела о дифференцированном тарифе на проезд в общественном транспорте Калининграда. Иск к областной службе по тарифам и ее руководителю Яне Бабкиной подавал житель города Сергей Карпушенко, который считает, что такой тариф не соответствует Конституции. Во время рассмотрения суд указал, в частности, что в заявлении муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», по просьбе которого был изменен тариф, не приводится перечень документов, подтверждающих экономическую обоснованность такой меры. Кроме того, показатели в таблице с расчетами, представленной ведомством, указаны в разных единицах измерения. Такой документ может вводить в заблуждение, посчитала судья. В итоге рассмотрение дела отложили в связи с тем, что суд запросил у службы по тарифам дополнительные доказательства.

В поселке Краснолесье Нестеровского района разразился скандал. Как ни странно, связан он с благородными планами властей реконструировать здешний заброшенный вокзал постройки начала ХХ века. Не так давно стало известно, что с этой частью региона, в которую ринулись очумевшие от толп на побережье туристы, хотят наладить железнодорожное пассажирское сообщение. Краснолесненское сообщество (тот, кто бывал в тех местах, знает о том, что это редкий для России пример самоорганизации и разнообразных «низовых» инициатив) помогло разработать проект реконструкции инвестору Александру Медведеву — с открытием в здании бывшего вокзала музейного комплекса, благоустройством территории, разработкой веломаршрутов и т.д. Проблема в том, что областные власти считают этого инвестора несерьезным (то есть, не «обладающим достаточными для его реализации компетенциями и ресурсами, в том числе финансовыми»). И предлагают своего — близкого к губернатору Антону Алиханову. Тот, правда, общаться с местными жителями нужным не посчитал, и о его планах скрасить их существование те имеют довольно смутное представление. Впрочем, похоже, дело в том, что на интересы местных всем начхать: главное — обслужить турпоток, а жители приспособятся как-нибудь сами. О том, что происходит — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова.