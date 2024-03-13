Вечерний @Калининград: филинские фантазии, бумажные зарплаты и огни псевдоганзы

Строительство «Артека-2» в Филинской бухте должно было бы уже подходить к концу. Но случилось то, что обычно происходит со всеми мегапроектами в Калининградской области. В прошлом году подрядчик смог выполнить только третью часть запланированных работ. Все несделанное перенесено на год нынешний — догадаться, к чему это приведет, совсем не сложно. Впрочем, власти предусмотрительно в качестве срока сдачи называют уже 2026-ой. На заметку тем, кто рассчитывает до 2030-го искупаться в «самом большом в мире» бассейне на курорте «Белая дюна» (он же «Русская Балтика») в районе Янтарного. К другим, не таким фантазийным, новостям среды.







Министерство обороны России заявило, что за ночь и утром было нейтрализовано 58 украинских беспилотных летательных аппаратов. Однако их атаки на российскую нефтепераработку продолжились. Дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов неподалеку от Ростова-на-Дону — крупнейший НПЗ юга России был остановлен. Кроме того, сегодня атаке подверглись два нефтезавода в других регионах. На НПЗ в Рязанской области начался пожар, несколько человек пострадали. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Кинеф», он работает в штатном режиме. Все это при том, что накануне было повреждено оборудование на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом — мощности завода были снижены вдвое, из-за чего производство бензина в РФ может потерять 2,5% объемов, что уже вчера привело к росту цен на российской бирже.





12 лет назад, после очередных президентских выборов, президент Владимир Путин издал знаменитые майские указы. Один из них касается зарплат сотрудников бюджетной сферы, в том числе медработников. Цель — «сохранить кадровый потенциал, повысить престижность и привлекательность профессий в бюджетном секторе экономики». С тех пор об исполнении регулярно отчитываются органы власти всех уровней. Только реальные зарплаты многих медиков этим указам не соответствуют. Порой — очень сильно. Этому способствуют некоторые нехитрые манипуляции, санкционированные федеральным правительством. Областные власти в итоге доказывают, что нарушений нет, о «сохранении кадрового потенциала» никто уже не вспоминает. Почему оказалось, что гладко было лишь на бумаге, разбиралась обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова.





Танк Т-34, который был установлен у мемориального комплекса в Медведевке, все-таки оказался вывезен, несмотря на протесты попечительского совета. Пресс-служба Балтфлота сообщила, что военную машину планируют отремонтировать и отправить на парад Победы в 2025 году, а потом — вернуть обратно. Только вот одну «тридцатьчетверку», которая находилась в куда лучшем состоянии, для ремонта с последующим участием в парадах оттуда уже забирали. Взамен в Медведевку привезли фактически «коробку», рассказал зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов. «Танк, который сейчас ходит на параде, был „в комплекте“, но его ремонтировали два года. А этот танк — пустая коробка на шасси, и его собираются восстановить за год», — недоумевает он. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков рассказывает подробности.





«Ганзейские хрущевки» на Ленинском проспекте по вечерам стали преображаться: там заработала архитектурно-художественная подсветка. Власти обещали, что нынешний этап масштабного «подсветительного» проекта (в него должна войти 31 улица) охватит 14 домов: 10 — на Ленпроспекте, 3 — на улице Театральной и 1 — на Соммера. Это делается «для демонстрации архитектурно-художественной выразительности здания, а также в целях формирования комплексного городского освещения и ориентирования граждан в темное время суток». Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова оценила «выразительность», местами осыпавшуюся за годы, которые прошли после «пряничного» ремонта на Ленинском проспекте к ЧМ-2018.