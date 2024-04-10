Вечерний @Калининград: курортная опухоль, зависть главврачей и показательный отъем

За ближайшие 8 лет население Зеленоградска планируется увеличить вдвое. Разрастание некогда маленького и уютного курорта до размеров гигантской опухоли обеспечит новый микрорайон на 15 тысяч жителей. Он должен появиться в близлежащих поселках — Сосновке и Вербном, областные власти утвердили проект планировки их несчастной территории. Что характерно, землю под проект они выделили без торгов компании, созданной всего два года назад — практически сразу после ее появления на свет. Фирма, кстати, зарегистрирована в Черняховске, но не стоит обольщаться подчеркнуто местной географией. Учредители — налоговые резиденты Москвы. Впрочем, вряд ли кто-нибудь этому удивится. К другим новостям среды.

Как считает глава регионального минздрава Александр Кравченко, зарплаты для калининградских врачей — нынче вовсе не главное. Ведь простые терапевты, про его словам, получают по 160 тысяч рублей и ввергают в пучину зависти непосредственное начальство. На первом же месте, убежден министр, для медика находятся условия работы и возможность удовлетворять амбиции. И на резонное замечание спикера Андрея Кропоткина о том, что врачей в регионе откровенно не хватает (видимо, убежали от высоких зарплат), уверенно пообещал, что с появлением новых поликлиник ситуация кардинально изменится. Открытые письма президенту, рассказы самих медиков о гигантских переработках и дежурствах по трое суток подряд для того, чтобы прокормить семью, а также красноречивая статистика врачебных вакансий, очевидно, иллюстрируют ситуацию в каком-то другом регионе.

Ленинградский районный суд на днях постановил изъять у собственников в пользу государства участок, на котором стоит кафе «Причал» (расположенное на берегу Верхнего озера заведение сейчас закрыто на реконструкцию). В ходе разбирательства сторона ответчика задала представителю горадминистрации несколько неудобных вопросов. Последняя отвечала сбивчиво, теряла логику и местами выглядела откровенно жалко — но чудесным образом ее полудоводы взяли верх. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков присутствовал на процессе и следил за тем, как предприниматели пытались отстоять свое имущество.

Перед туристическим сезоном у всех причастных к калининградской индустрии гостеприимства начался традиционный цейтнот. Отели обновляют номерной фонд, гиды обкатывают маршруты, рестораны добавляют новые позиции в меню. О том, чем собирается удивлять гостей общепит этим летом, о трендах в гастрономии региона, неоднозначности балтийской кухни и шаурме за тысячу рублей корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова поговорила с шеф-поваром ресторана Moreca Алексеем Потаповым. И, например, узнала, что строганина — никакой не местный специалитет, а есть куда более достойные называться калининградскими блюда.