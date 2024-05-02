Вечерний @Калининград: льготная профанация, нечемоданное настроение и фонтаны

Льготное авиаобилечиване калининградцев провалилось, едва начавшись. Злые языки поговаривают: продажи онлайн сразу не ввели для того, чтобы вожделенные воздушные пропуска в «большую» Россию не расхватали в первые же минуты. Давка в подзабытых очередях к кассам «Аэрофлота» и иже с ним помогла растянуть скудное наличие (всего для жителей региона выделили 30 тысяч субсидиованных авиабилетов и их поделили помесячно) хотя бы на полтора дня. К вечеру четверга возможность недорого улететь из Калининграда до конца мая иссякла у «Смартавиа», а потом и у ее шереметьевского собрата. Транспортная доступность Калининградской области продемонстрирована аборигенам как нельзя более ярко. К другим новостям дня.





Губернатор Антон Алиханов занялся своим любимым делом — интервью федеральным изданиям. На этот раз счастливый билет (простите за невольный каламбур в контексте вышеописанных мытарств) вытянула газета «Ведомости». Которая, в частности, узнала о том, что калининградские цены с московскими не сравнить; что в школах полуэксклава хотят открыть спецклассы для детей репатриантов из мест для калининградцев ранее относительно неотдаленных — настолько большой наплыв ожидается; наконец (в который уже раз), что интервьюируемый не получал никаких заманчивых предложений из Москвы и у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». Ну и так, по мелочи.





В Калининграде близится к концу благоустройство территории у Дома искусств. Сейчас подрядчик «завершает недоделки». Сдать объект должны были еще в прошлом году, но процесс растянулся не по вине строителей — археологи нашли в этом месте более 500 захоронений XVII-XVIII веков. Могилы перенесли, работы продолжились, и накануне рядом с памятником Ильичу заработал обновленный фонтан — увы, своего главного украшения в виде шаров он лишился. А вот фонтан у стадиона «Балтика» не просто пережил второе рождение, а в буквальном смысле заиграл новыми красками: в ночь на четверг там устроили первое светомузыкальное представление, собравшее толпы калининградцев. Вожделенную прохладу горожанам, окунувшимся в новую волну весеннего зноя, подарили и остальные городские фонтаны. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова показывает, как это было.





Футболисты «Балтики», испытывающие серьезные трудности в Премьер-лиге, в очередной раз проявили характер в рамках Кубка России. В выездном матче Пути регионов они обыграли «Ростов» — и теперь им предстоит встретиться со «Спартаком». Если балтийцы смогут победить красно-белых (чем черт не шутит — а они уже не раз удивляли в этом футбольном сезоне), то выйдут в суперфинал турнира. Параллельно перед ними стоит не менее трудная задача — удержаться в РПЛ, в случае с которой речь идет не о борьбе за какой-либо трофей, а о том, чтобы просто выйти из зоны вылета. А пока корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев рассказывает о том, как удалось выиграть в Ростове-на-Дону, в своем послематчевом обзоре.