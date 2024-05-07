Вечерний @Калининград: пытки «Газификацией», автобусами, авиабилетами и ценами

На улице относительно потеплело, и перед жителями региона замаячила реальная угроза штрафов и перекрытия вентилей за незаключенные газовые договоры. По крайней мере, так утверждают в областном правительстве. Оказывается, до сих пор тучи не сгущались по причине того, что власти «настаивали на моратории по отключению в целях избегания переохлаждения жилых помещений». А вовсе не из-за фиаско пиар-кампании по всеобщему переходу под крыло новоявленного монополиста — «Калининградгазификации». Провальной ее, похоже, считает только подопытное население. К другим новостям вторника.

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Летом 2023 года жители Калининградской области стали жаловаться на заоблачную стоимость авиабилетов. В январе 2024-го сервис «Яндекс Путешествия» подтвердил, что это не просто эмоции, зафиксировав повышение цен примерно на 20% (регион занял 6-е место в списке наиболее подорожавших направлений). После того, как президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести авиасубсидии для всех жителей Калининградской области (это случилось через неделю), рост цен только продолжился. Покупка билета в итоге стала больше напоминать квест. Пройти его пришлось и корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову — несмотря на то, что он решил озаботиться приобретением сильно заранее. Почитайте, что в итоге получилось.

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В Калининграде на линию выпустили 33 автобуса ЛиАЗ, которые город получил еще в феврале. Принимать общественный транспорт (они такие же «рыженькие», как и привычная горожанам белорусская продукция) отправились вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов и глава администрации Елена Дятлова. Руководитель «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин при этом признался, что с новыми автобусами не все так гладко, как кажется. К примеру, у приемщиков есть жалобы на отвечающую за открывание и закрывание дверей пневматику (очевидцы уже фиксировали случаи, когда на остановке блокировались двери). Впрочем, пассажиры заметили и другие детали — например, расцарапанный пластик. Производитель самые серьезные недочеты обещает устранить и прислать агрегаты на замену. Фокус в том, что ни особого выбора у властей, ни жесткой конкуренции у изготовителя в условиях импортозамещения нет (хотя значительная часть узлов у машин завода ЛиАЗ — как раз-таки зарубежного производства), поэтому с некондиционным пластиком вероятно придется смириться. Новые автобусы пустили по маршрутам № 11, 36 и 37. У тех, кто ими не пользуется, есть возможность посмотреть на ЛиАЗы в фоторепортаже Юлии Власовой.

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Калининградцы в очередной раз пожаловались на высокие цены на местные овощи. Их удивляет, что это происходит, несмотря на поддержку сельхозпроизводителей — от себя напомним, что еще самосанкции 2014 года объяснялись необходимостью дать толчок отечественному аграрному сектору. Миновало 10 лет, сектор со скрипом расширился — но на ценах — сюрприз! — это никак не сказалось. Если кто забыл, перед «толчком» те же польские яблоки в калининградских магазинах продавались по 20 рублей — такие цифры нынче остается рисовать только в самых нескромных фантазиях. Так вот, на замечание под постом губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте» («почему только все эти яблоки, помидоры, огурцы, выращенные в области, дороже, чем привезенные, в два раза») последовал ответ, что «в нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика». А вы как думали? То есть мы, конечно, возвращаемся в прошлое — но далеко не теми частями тела, на которые многие рассчитывают.

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