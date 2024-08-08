Вечерний@Калининград: дезодорант для свалки, смена министра и форт за рубль

Жители Советска вновь напомнили властям о дурно пахнущей проблеме, уже не первый месяц отравляющей им жизнь в прямом и переносном смысле. «Интересует вопрос по г. Советску. Свалка — Барсуковка — когда переставят нас жителей травить? Каждую ночь ощущаем разную симфонию запахов от которых куча болячек!» — написала советчанка в комментариях на странице «ВКонтакте» врио губернатора. На сообщение отреагировало региональное минприроды, котрое сообщило, что на полигоне провели микробиологическую обработку биодезодорантом «Дарсан». «Также на неделе завершили микробиологическую обработку полигона „Эмиксом“. Результаты его эффекта появятся через две недели», — пообещали в ведомстве. Так что уже в ближайшем будущем советчане узнают, насколько продуктивным окажется дезодорование свалки. Правда, судя по ответным комментариям местных жителей в адрес минприроды, их теперь куда больше волнует вопрос, каких последствий для здоровья им стоит ожидать, вдыхая наряду с миазмами полигона «ароматы» биоцидов.

Областное правительство лишилось очередного министра из бывшей команды экс-губернатора Антона Алиханова. В четверг стало известнооб отставке главы минрегионконтроля Елены Серой. Как уточнили власти, она написала заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию еще 4 августа. Исполнение обязанностей Серой в настоящее время возложено на ее первого заместителя Оксану Астахову. Отметим, что Елена Серая стала уже третьим министром, покинувшим кабмин после перехода экс-губернатора Антона Алиханова на пост главы Минпромторга. Ранее в отставку подали глава облминздрава Александр Кравченко и руководитель минприроды Олег Ступин. Министерский исход.





В четверг стало известно, что власти выставили-таки на продажу «неприкаянный» форт № 10, установив для него, как и обещали, начальную цену в один рубль. «Канитц» располагается на территории Гурьевского округа, его площадь составляет площадь 5800,3 кв. м. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 140,6 млн рублей. Сам форт передаётся в собственность, земля под ним — в аренду. Если у кого-то вызывает недоумение начальная цена торгов в один рубль, то стоит напомнить, что будущий владелец форта будет обязан «выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством». А учитывая плачевное состояние «Канитца», за которое власти уже получили нагоняй от прокуратуры, сделать это будет ох как непросто. Поэтому если и получится пристроить многострадальный форт, то разве что в очень добрые и щедрые руки.

К более приятным новостям. Сегодня весь мир отмечает Международный день кошек, учрежденный по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. В этот день, если верить «Википедии», «люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им своё почитание и любовь». Мы тоже решили не отставать в стороне от чествования любимых многими своенравных созданий с лапками. Полюбуйтесь на котофотоподборку от нашего фотокорреспондента Юлии Власовой.





Еще одна приятная новость уходящего четверга: выходные уже совсем близко. И самое время подумать, как их провести с пользой и интересом. Предлагаем на выбор: представить себя викингом и отправиться в поход на драккаре, наслаждаться современными инсталляциями и перформансами, участвовать в гонках на сапах, смастерить плавсредство из подручных материалов, танцевать под электронную музыку и хип-хоп или, в конце концов, разрисоваться аквагримом, смотреть фокусы и ловить мыльные пузыри. Сбежать от фестивалей можно на концерты звёзд, спектакли, лекции и мастер-классы. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».