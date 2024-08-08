Полигон в Барсуковке обработали биодезодорантом

На полигоне в Барсуковке под Советском провели микробиологическую обработку биодезодорантом. Об этом сообщило минприроды Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных в ВК.

Ведомство напомнило, что региональный оператор «Единой системы обращения с отходами» протестировал на полигоне биоцид «Дарсан». Поставка увеличенной партии этого химиката ожидается в первой половине августа. Помимо этого, обработку территории свалки сотрудники ЕСОО провели и другими веществами.

«Также на неделе завершили микробиологическую обработку полигона „Эмиксом“. Результаты его эффекта появятся через две недели», — сообщило минприроды региона.





Скриншот: комментарии на странице Алексея Беспрозванных в ВК

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.

15 июня стало известно, что региональные власти готовы были выделить более 50 млн рублей на обустройство новой площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках. Спустя пару дней тендер отменили. Областное правительство отметило, что её появление на свалке было запланировано давно.