Вечерний @Калининград: изменения в СК, выставка Пройса и маршрут до Адлера

Пятница ознаменовалась перестановками в следственном управлении калининградского Следкома. Причём информацию о метаморфозах внутри структуры журналистам пришлось искать самостоятельно — официальный паблик ведомства об этом промолчал. Однако фото нового руководителя было опубликовано на сайте СК, сообщавшем, что пост Дмитрия Бочарова занял его заместитель, полковник юстиции Евгений Козырецкий. На данный момент он является исполняющим обязанности руководителя следственного управления. «Новому Калининграду» в пресс-службе Следкома комментировать изменения не стали.

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В Калининградском музее изобразительных искусств 9 августа открывается выставка воспитанника Кёнигсбергской академии художеств Ханса Рихарда Пройса. В СССР он был более известен как кемеровский художник Юргис Йонасович Прейсс. Можно предположить, что у этого человека были и другие имена, так как с 1930 года он был завербован советской разведкой и ездил по Европе со своей женой (тоже разведчицей) Гертрудой Геннис, выполняя различные задания. «Новый Калининград» побывал на монтаже выставки и попытался выяснить, кем этот человек был на самом деле.

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На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском домов в краткосрочную аренду в Янтарном. Традиционно мы выбрали самые дорогие объекты. Все они размещены на сайте «Циан». Стоимость суток проживания — от 25 до 39 тыс. рублей. Самые дорогие варианты на «Авито» и «Суточно.ру» обойдутся в 20 тыс. рублей в сутки.

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Блюда японской кухни не теряют своей популярности уже долгое время. Пожалуй, чаще роллы принято заказывать на дом. Суши-баров, в которых можно собраться семьёй или компанией, в Калининграде сегодня не так уж много. Обычно Японии отведена лишь часть меню. Подборка из пяти заведений разного формата — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».

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В четверг, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал пакет законов — всего было принято порядка 70 нормативно-правовых актов. Соответствующие документы были выложены на сайте президента и на портале официально опубликованных правовых актов. Какие — читайте в материале «Нового Калининграда».

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Из—за чрезвычайной ситуации федерального характера, объявленной в Курской области изменен маршрут пассажирского поезда Калининград — Адлер. Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций «Калининградской железной дороги», пассажирский поезд № 360 в период с 7 по 12 августа частично изменил маршрут следования по Московской железной дороге.

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Калининградская область рассматривается в качестве площадки для проведения летних юношеских российско-китайских Игр-2026, заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Алексей Беспрозванных в свою очередь отметил, что регион готов провести событие такого масштаба «после согласия всех сторон». По его словам, для области будет большой честью принять «лучших атлетов России и Китая».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», сайт cian.ru

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