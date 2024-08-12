Вечерний @Калининград: сводки с границы, неприбыльные парковки и дороги региона

Тревожные новости продолжают поступать из регионов России, граничащих с Украиной. Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района. Муниципальное образование соседствует с Сумской областью Украины, в нём проживает около 14 тыс. человек. Что касается Курской области, то, как сообщил на оперативном совещании под руководством президента Путина врио губернатора Алексей Смирнов, под контролем ВСУ находится 28 населённых пунктов Курской области, глубина вторжения — 12 км, ширина — 40 км. Погибших гражданских в регионе — 12 человек, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Неизвестна судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем противника.





В понедельник своё развитие получила тема муниципальных парковок. Городские власти в ответе на инфозапрос «Нового Калининграда» рассказали об их доходности. Выяснилось, что за два с половиной месяца функционирования паркингов Калининград заработал чуть менее 800 тыс. рублей. Самая доходная из них — рядом с местной «блошкой» на перекрестке Пролетарской и Озерного проезда. Она принесла почти три четверти от всего дохода — 585,5 тыс. рублей. Самой убыточной оказалась парковка рядом с новой поликлиникой на Сельме, которую уже который месяц подряд обещают вот-вот открыть. На этом паркинге водители оставили всего 2958 рублей. У властей есть свой аргумент: низкий спрос связан в том числе с сезонной маленькой посещаемостью лечебных учреждений. При этом в администрации считают, что платных муниципальных паркингов должно быть больше, и до конца года власти планируют открытие ещё шести подобных точек.





13-й арбитражный суд согласился с выводами Управления ФАС по Калининградской области о наличии сговора властей Зеленоградска со строительной компанией при закупке работ по строительству детского сада на ул. Солнечной, отменив решение суда предыдущей инстанции. В постановлении уточняется, что в 2019 году Зеленоградскому округу были выделены из бюджета 226 млн руб. на реализацию программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». На эти средства в течение года необходимо было построить здание дошкольного учреждения, иначе деньги подлежали бы возврату в бюджет. Один из свидетелей, работавший в то время в администрации муниципалитета, сообщил, что «в начале 2019 года на совещании в администрации заместителем главы администрации Андроновым Р.А. была предложена „схема“ освоения выделенных денежных средств путем использования схемы, примененной в Гурьевском округе, для реализации которой необходимо было передать земельный участок в аренду „своему“ застройщику, с которым достигнута договоренность, а затем выкупить построенное здание в размере выделенных денежных средств».

Теперь служба начнет процесс привлечения участников незаконного соглашения к административной ответственности, говорится в сообщении УФАС.

Новый детсад по ул. Солнечной в Зеленоградске был открыт в январе 2020 года. Это был первый детсад, построенный в округе за 38 лет, он рассчитан на 185 мест, 9 групп, в том числе, три ясельные, спортивный и актовый залы. Как писала муниципальная газета «Волна», учреждение возвели в рекордно короткие сроки — менее чем за год.





В Калининграде возобновили двустороннее движение по улице Гаражной. Почему такое внимание — потому что улица расположена в центре города рядом с площадью Победы. Два с половиной месяца вдоль Северного вокзала автомобилисты, не желавшие искать объездные пути, толпились в пробках. Беспрепятственному и быстрому проезду мешали рабочие со спецтехникой. Всё это время движение по Гаражной было односторонним. Теперь можно надеяться, что улица Гаражная в «Яндекс. Картах» не будет пестрить ядовито-красным цветом. Или будет, но точно не в таких масштабах, как последние полтора месяца.

И тут как кстати новость о качестве дорог в регионе. Согласно последним данным, Калининградская область за год поднялась в рейтинге российских регионов по качеству дорог с 37 на 30 место. Эксперты «РИА Новости» утверждают, что на конец 2023 года в регионе нормативным требованиям соответствовали 59,8% автодорог регионального и местного значения. Годом ранее показатель держался на уровне 54,2%. Учитывая объёмы финансирования, выделяемого на содержание улично-дорожной сети города и магистралей в области, регион должен уже входить топ-20, не иначе.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»