Вечерний@Калининград: 200$ главврачу, расселение под снос и «о бедном трамвае…»

Областной суд в четверг сообщил о предстоящем заседании по делу о покушении на дачу взятки. 20-летняя жительница Светлогорска попыталась «подкупить» главврача регионального онкоцентра. По данным следствия, девушка передала медику в его рабочем кабинете взятку в размере 200 долларов США, рассчитывая, что тот сможет дать указание поместить ее отца на обследование в стационарное отделение.

Доктор от денег отказался, а о случившемся стало известно правоохранительным органам. И теперь девушку ждет суд. Закон торжествует, «зло» будет наказано. Правда, почему-то радости сей факт не вызывает. Скорее наоборот — сочувствие и сострадание, причем вовсе не медику «в белом». Возможно, потому, что деньги ему предложили не от хорошей жизни, да и сумма подношения в сравнении с реальными коррупционными скандалами и вовсе смехотворная (хотя для девушки она могла быть ощутимой). Да и давайте начистоту: ситуация с калининградской медициной такова, что среди местных жителей давным-давно бытует мнение, что жизненно важные вопросы можно решить только через «конверт» либо с помощью «нужных людей». «Отблагодарить» врача за операцию, «договориться», чтобы выдали дефицитное лекарство льготнику, доплатить за «правильный» наркоз, «сунуть» медсестре, чтобы добрее относилась к пациенту…этот список можно продолжать бесконечно. Никто не говорит, что это хорошо и правильно, но это — наша реальность, и мы в ней выживаем как можем.

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Калининградский застройщик хочет расселить два двухэтажных многоквартирных дома на пересечении проспекта Победы с улицей Марины Расковой, напротив «реконструируемой» поликлиники. Известно об этом стало во время подготовки к сносу уже расселенного дома № 8 на проспекте Победы, на месте которого сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина планирует построить четырёхэтажный особняк с мансардой «в стиле виллы Шмидта». В середине октября представитель застройщика встретился с жильцами. О чём он им рассказывал, готовы ли жители покинуть свои квартиры и что может появиться на месте двухэтажек, выяснял «Новый Калининград».

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На днях мы рассказывали, что калининградцы инициировали открытое письмо губернатору Алексею Беспрозванных и вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину в защиту городского трамвая. Пока продолжается сбор подписей: в частности, всем желающим предлагается высказаться как против планов городских властей расширить дорогу на проспекте Победы за счёт ликвидации трамвайной инфраструктуры, так и в целом против уничтожения системы трамвайного транспорта в областном центре. Одним из авторов письма к власть имущим является представитель общественности, краевед Александр Панфилов. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал, почему так важно «замолвить слово» о городских трамваях, а заодно и оценил ситуацию с общественным транспортом в областном центре.

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Уже завтра начнется любимая многими пятница, знаменующая конец рабочей недели, и мы по традиции постарались помочь активным калининградцам составить планы на грядущий уик-энд. Концерт Владимира Преснякова в «Янтарь-Холле», фестиваль осознанного потребления в «Понарте», выставка «Биохимический стимпанк» в историко-художественном музее, а также дни рождения арт-пространства «Бастион» и национального парка «Куршская коса» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие мероприятия можно посетить в выходные.

Текст — Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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