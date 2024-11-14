Вечерний@Калининград: отложенная неизбежность, учтённое мнение и лимит на транзит

Странная история случилась с региональной инициативой повысить взнос на капремонт. В четверг в первой половине дня стало известно, что в министерстве ЖКХ области всерьез озаботились «самым низким размером взноса», который платят калининградцы в сравнении с прочими жителями СЗФО. Согласно проекту областного закона, который проходит оценку регулирующего воздействия, устранить эту социальную несправедливость планировалось уже в наступающем году, повысив плату за капремонт сразу на 44,95% — с 8,9 руб. за квадратный метр до 12,9.

«Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вызвано, в том числе, необходимостью достижения результатов реализации региональной программы в рамках исполнения краткосрочного плана», — уточнялось в пояснительной записке к документу. Однако уже вечером того же дня с категоричным заявлением по поводу планов своих подчиненных выступил глава региона. «Разумеется, ни о каком подобном повышении речи идти не может, тем более после роста в прошедшем июле», — безапелляционно заявил Алексей Беспрозванных в своем телеграмм-канале. Он пояснил, что опубликованный документ — это пока лишь инициатива МинЖКХ, которую кабмину только предстоит обсуждать. Сам же глава региона считает, плату за капремонт следует повысить «максимум +1 рубль и не с 01.01.25, а с 1 июля 2025 с учетом инфляции». Выходит, каким-то странным образом получилось, что в правительстве инициируют решения, о которых губернатор оказывается не в курсе и которые совершенно не одобряет. Возможно, что он не знает пока и о том, что его подчиненные разрешили точечную застройку восьми соток в историческом районе около Центрального парка, и на днях отменит это решение. А вдруг?

Между тем с ведома главы региона или в обход оного, но в действующие Правила землепользования и застройки Калининграда уже «просочились» изменения, позволяющие перевести в зону среднеэтажной застройки земельный участок в начале проспекта Победы, который находится в собственности Натальи Мазилкиной (сестры спикера Заксобрания Андрея Кропоткина). В соответствии с утвержденным приказом, участок с кадастровым номером 39:15:111008:477 (проспект Победы, 8), находившийся в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3, отнесен к зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, предполагающей застройку до 8 надземных этажей, включая мансарду. Причем из документа следует, что решение принято, в том числе, «на основании заключения администрации городского округа „Город Калининград“ о результатах общественных обсуждений от 2 октября 2024 года». При этом не далее как 8 октября «Новый Калининград» рассказывал о том, что принявшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра калининградцы высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы. Таким образом, вырисовывается следующая картина: мнение горожан вроде как учли, но в итоге полностью проигнорировали. Но главное же не победа, а участие, ведь так?

Проблема транспортной доступности региона в обозримом будущем, похоже, вряд ли разрешится. По крайней мере, пока предпосылок для этого не наблюдается. Несмотря на то, что пассажиропоток на ж/д увеличился на 46% в сравнении с прошлым годом, Литва сохранила ограничения по количеству пассажиров на калининградском направлении: в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до 9 вагонов. «Это негативно сказывается на транспортной доступности региона, особенно в периоды повышенного спроса на перевозку», — констатировал глава КЖД Сергей Сапегин, уточнив, что железнодорожникам приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы перевезти максимальное количество желающих, включая увеличение числа рейсов. Тем не менее уже сегодня билетов на поезда «Калининград — Москва» и «Москва — Калининград» на новогодние праздники в продаже практически не осталось. Не лучшим образом обстоят дела и с авиаперевозками. В четверг стало известно, что Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления субсидий на региональные рейсы в обход Москвы и полёты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом. Сейчас в ряде регионов, в том числе и в Калининградской области, билеты на отдельные направления с нового года ещё не поступили в продажу. Впрочем, Росавиация уверяет, что поводов для тревоги нет: как и железнодорожники, авиаперевозчики делают все возможное для решения проблемы. «Росавиация как главный распределитель бюджетных средств по трём программам субсидирования авиарейсов работает над тем, чтобы в 2025 году, как и в 2024-м пассажиры продолжали пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам. Все три программы будут действовать и в 2025-2027 годах. Средства на их реализацию предусмотрены — по 24,6 млрд руб. ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году», — утверждает ведомство. Ждём, надеемся, верим.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»