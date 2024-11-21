Вечерний@Калининград: снежный парадокс, повышение ставок и прощальная фотосессия

Снег приходит неожиданно. И сверху. К этому похоже, никак не могут привыкнуть калининградские коммунальщики и городские власти. По крайней мере, именно такое впечатление ежегодно складывается у калининградцев, которые с незавидным постоянством становятся заложниками «внезапно» выпавших в большом количестве атмосферных осадков.

Так случилось и сегодня: Калининград завалило снегом, на дорогах возникли десятибалльные пробки, а таксисты ожидаемо «прониклись» проблемами горожан, взвинтив цены в разы и отказываясь брать «неудобные» заказы — например в аэропорт. При этом, пока калининградцы костерили на все лады коммунальщиков и власти, последние бодро отчитывались о проделанной работе по вызволению города из снежного плена. В реальности сити-менеджера Елены Дятловой «„Чистота“ не стала ждать начала снегопада и приступила к превентивной обработке магистралей солевым раствором ещё во втором часу ночи», а на городских улицах ударно трудились 350 дворников, 86 рабочих из мобильных групп, а также 24 комбинированные дорожные машины и 10 средств малой механизации. Правда, результатов всей этой активности с утра почему-то не оценили не только горожане, но и губернатор. «Не увидел в центре города уборочную технику, разберитесь, пожалуйста», — написал Беспрозванных в 10 часов в своем телеграм-канале, тэгнув Елену Дятлову. В общем, дело ясное, что дело темное. Такой вот снежный парадокс.

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К слову, коммунальщикам придется воевать с сугробами вплоть до воскресенья, предупреждают синоптики. При этом снежный покров местами может достигнуть 5–10 сантиметров. С понедельника же Калининград и область ожидает другая «напасть» — проливные дожди. Как говорится, «не взлетим, так поплаваем». Но это случится на следующей неделе. А пока — «наслаждаемся» репетицией калининградской зимы во всех ее проявлениях. Полюбуйтесь, как неоднозначно она выглядит через объектив фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

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Рано или поздно это должно было случиться — и случилось. В Калининградской области повысили-таки ставки транспортного налога. Инициативу регионального правительства в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания на заседании в четверг, 21 ноября. Напомним, в последний раз транспортный налог в регионе повышался при экс-губернаторе Георгии Боосе в 2009 году. Однако на фоне бушевавшего тогда в стране экономического кризиса это вызвало большой резонанс в обществе, обернулось массовыми протестами и отставкой Бооса, а заодно и отменой его решения. После этого калининградцев на долгие годы оставили с данным вопросом в покое, но пора, как говорится, и честь знать. Новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года, при этом автовладельцы-физлица начнут уплачивать налог по новым параметрам осенью 2026 года. Так что у калининградских автомобилистов есть еще год на то, чтобы морально подготовиться к новым цифрам в налоговых платежках.

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На этой неделе власти Калининграда объявили, что не будут сохранять виллу Эдит (дом № 180 на проспекте Победы), ставшую «героем» одноимённой повести советского писателя Марка Баринова. Несмотря на то, что произведение оказало значительное влияние на калининградскую мифологию, здание решили снести уже в следующем году. Впрочем, сохранять там, к сожалению, уже практически нечего: на сегодняшний день дом довоенной постройки, превратившийся в конце 40-х в коммуналку, расселён, разграблен и тотально разгромлен. Но даже в нынешнем безнадежном состоянии легендарная вилла заслуживает прощальной фотосессии. Возможно, последние снимки обреченной «Эдит» — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

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Органно-вокальный концерт ко Дню матери в Калининградской областной филармонии, праздничная акция для мам с детьми в Музее искусств, большие концерты Найка Борзова на «Вагонке» и Ислама Итляшева в «Янтарь-Холле», домашний матч «Балтики» против московской «Родины» и заключительный этап фестиваля-конкурса танца «Янтарный хоровод» в ДК «Машиностроитель» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как интересно провести предстоящие выходные.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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