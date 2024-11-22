Вечерний@Калининград: выгодный бартер, застройка «Дариты» и санаторий в заброшке

В поселке Переславское завершилось строительство филиала дорожно-эксплуатационного госпредприятия. Объект появился на месте бывшей военной части, возводившая его компания «СК Калининградстрой», принадлежащая депутату Зеленоградского округа Леониду Кухареву, вложила в него 100 млн рублей. Правда, есть один нюанс: инвестиции эти были сделаны с расчетом на ответные «бонусы».

Дело в том, что за новую базу для размещения и обслуживания дорожной техники и хранения реагентов «СК Калининградстрой» взамен получает право построить семитэтажный жилой комплекс на 300 квартир в Зеленоградске. И не абы где, а на участке, оборудованном всей инфраструктурой, практически в центре самого модного нынче областного курорта — на улице Потёмкина, где раньше и располагалась та самая база, теперь «переехавшая» в Переславское. Таковы условия «совместного проекта» застройщика-инвестора и Корпорации развития области, выступившей заказчиком строительства филиала. Конечно, есть смутные подозрения, что продай область эту землю, выручить удалось бы куда больше 100 млн, вложенных инвестором. Не говоря уже о том, что обмен земли - в принципе странная история, поскольку участки должны реализовываться в ходе открытых торгов, а если и выделяться без оных, то лишь на инвестсовете, и только если тот признает проект масштабным. Тем не менее власти сделали иной выбор, в результате обеспечив «выгодный бартер», по крайней мере, одной из сторон «совместного проекта».





К слову об инвестсовете. О том, что он состоялся в этом месяце, удалось узнать только благодаря протоколу на сайте «Инвестируйте в Калининград». А между тем принято в ходе заседания совета при губернаторе было немало важных решений. В частности, был одобрен проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на берегу Преголи в Калининграде - на территории бывшего ЦБЗ «Дарита» — с объемом инвестиций в в 30 млрд рублей. Также получил поддержку проект «Балтийская резиденция», подразумевающий создание санаторно-курортного кластера с гостиничным и жилым комплексами в Пионерском. Его признали масштабным, и в ближайшие два года предстоит разработка концепции будущего крупного объекта. Также стало известно, что у проекта жилого квартала с полем для гольфа под Светлогорском сменился инвестор: им теперь выступает ООО «СЗ „Раушен Гольф Энд Резиденс“». Впрочем, руководит данной компанией бизнесмен, который параллельно управляет и АО «СЗ „Раушен Хотел Ресорт“», ранее выступавшим в качестве инвестора проекта. В чем смысл подобных «инвестиционных шахмат», непосвященным вряд ли понятно. Как неясно и то, почему о проведении инвестсовета при губернаторе журналисты узнают пост-фактум, да и то лишь благодаря информации с малоизвестных сайтов. Меньше знаешь — крепче спишь?





Здание Крайсхауса в Железнодорожном, пустовавшее несколько лет и едва не погибшее из-за постепенного разрушения кровли, сегодня выглядит так, как будто его отстроили заново, не превратив при этом в новодел. На объекте отремонтировали крышу, практически закончили восстановление фасада, полностью заменили все окна, приступили к отделке и начали подготовку к укладке коммуникаций. Что ещё происходит в памятнике архитектуры, который готовят под санаторий, и с какими трудностями сталкивается его арендатор, выяснял «Новый Калининград».

Музей янтаря запускает экскурсии по новой экспозиции «Intra Muros» («За крепостной стеной») (6+). Разместили её в помещении старинного порохового склада, ранее не использовавшегося из-за проблем с гидроизоляцией При этом новая экспозиция в Музее янтаря отнюдь не посвящена солнечному камню. Погреб, в котором гарнизон хранил чёрный порох и другие боеприпасы, теперь разместил в себе экспонаты, посвящённые жизни башни «Дона»: истории её имени, архитектурным особенностям, солдатскому быту в период военного использования, обмундированию караула и, наконец, штурму башни в 1945 году соединениями Красной армии. В числе первых экспозицию оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова, подробности — в нашем репортаже.