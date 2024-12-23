Вечерний @Калининград: покровитель, «обнажёнка» на Канта и гранты на патриотизм

Дело замглавврача БСМП, которую в марте обвинили во взяточничестве на сумму более 1,1 млн руб., передали в суд. Следствие утверждает, что 62-летняя женщина получала деньги не только от администратора регистратуры. Согласно обвинению, в тот же период — с июля 2018 по март 2023 — врач «покровительствовала» над ещё двумя подчинёнными. За услуги «решалы» обвиняемая просила часть от их премий, а в случае отказа обещала им лишение надбавок.

Три сотрудницы были не единственными источниками незаконного обогащения заместителя главврача. Следствие уточнило, что через посредника она получала взятки и за медицинские книжки для моряков без фактического прохождения комиссии. Итого женщина за неполные пять лет получила более 2,6 млн рублей. Уголовное дело по двум статьям за получение взяток следователи уже направили в Ленинградский районный суд Калининграда. Отметим, что на данный момент решения суда нет, поэтому называть замглавврача БСМП преступницей сейчас нельзя.





В Калининграде на острове Канта появилась скульптура голого человека с усами, на плечах и руках которого разместились миниатюры знаковых объектов Калининграда/Кёнигсберга. В их числе Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лёбенихтского госпиталя. Объект называется «Хранитель Кёнигсберга». Заместитель директора Кафедрального собора и начальник отдела музейной и экскурсионной работы Данил Акимов рассказал, что скульптура была установлена одним из участников рождественской ярмарки для привлечения внимания к своей торговой точке.





Четыре калининградских проекта вошли в список победителей первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Информация о победителях опубликована на сайте ПФКИ. Почти все проекты связаны с патриотической тематикой.

Максимальная сумма гранта — 13,664 млн руб. — предусмотрена на реализацию проекта «ВИР.ШИ», который планирует реализовать автономная некоммерческая организация «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» (АНО «ГРАММА», руководитель — Екатерина Иванова, организация зарегистрирована на ул. Невского в Калининграде). АНО заявила софинансирование проекта в объеме 4,6 млн руб., общая сумма расходов на реализацию составит 18,264 млн руб. Проект набрал 76,5 балла. Какие ещё проекты получили поддержку, читайте в материале «Нового Калининграда».





В Калининграде днём загорелся дом № 180 на проспекте Победы, более известный как вилла Эдит. Пожар ликвидировали после окончания рабочего дня. Ранее власти города отказались от сохранения виллы Эдит, ставшей «героиней» повести советского писателя Марка Баринова в 1956 году. О том, что здание не будут сохранять и демонтируют его в 2025 году, рассказал заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации администрации Калининграда Антон Коновалов. Он добавил, что вилла не является объектом культурного наследия, а также признаками памятника не обладает, а создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству».





Калининградская областная таможня отмечает рост транспортного потока на границах региона с Литвой и Польшей. Как рассказала «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы таможни Оксана Иванова, 90% въезжающих в регион из-за рубежа — русскоязычные граждане Германии. Помимо них границу региона с ЕС также пересекают граждане Словакии, Чехии, Швеции, Польши, Литвы и других государств. Большинство из них в Калининградской области — из-за транзита. Отсюда приехавшие улетают в другие регионы России.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»