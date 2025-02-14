Вечерний @Калининград: мемориальные забавы, новые обещания и мир с лесорубами

У памятного мемориала воинам-интернационалистам и бойцам спецподразделений в парке «Юность» не действуют ограничения на хоздеятельность. Более того, установлены они и не могут быть, так как комплекс не является объектом культурного наследия. Такой ответ администрации Калининграда поступил на информационный запрос «Нового Калининграда». Отсюда следует, что арендаторы, распространяющие по парку свою развлекательную инфраструктуру, могут вполне легально заходить и на территорию мемориала. Остановить их может лишь совесть. В случае же её отсутствия вероятны и конфликты с ветеранами спецподразделений. И тут ещё неизвестно, на чью сторону встанет закон. А теперь к другим, не менее важным новостям уходящей пятницы.

Минприроды Калининградской области решило заключить мировое соглашение с крупнейшими арендаторами лесов, в деятельности которых ранее фиксировались серьёзные нарушения. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщила министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Министр уточнила, что речь идёт о компаниях «КронЛес» и «Картэ», имеющих в аренде около трети от общей площади лесного хозяйства региона.

Ранее с обеими компаниями у министерства были длительные судебные тяжбы по вопросу расторжения договора аренды лесных участков из-за несвоевременного внесения арендной платы, выполнения лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий. «Сложное решение» заключается в перемирии и выстраивании взаимоотношений по-новому. Арендаторы продолжат свою деятельность, а все недостатки в их деятельности власти намерены «своевременно выявлять контрольными и надзорными мероприятиями».

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» добралась до Черняховского района. Изучив предложения сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», мы выявили самые дорогие дома, выставленные на продажу. Стоимость объектов составляет от 15 до 30 млн рублей. Часть зданий явно потребует немалых вложений для дальнейшей эксплуатации, но авторы объявлений не сговариваясь рассказывают о большом потенциале и недооценённости Черняховска как привлекательного направления для туризма. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»