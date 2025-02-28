Вечерний@Калининград: да будет свет, благоустройство — в массы, и путь «Балтики»

Последний день февраля завершился на мажорной ноте: в правительстве региона сообщили об увеличении лимитов потребления электроэнергии для населения. В частности, верхняя граница первого диапазона для города и села без электроотопления и без электроплит расширена почти 3,5 раза. А для села и квартир с электроотоплением — и того больше.

Напомним, ранее жители негазифицированных домов высказывали опасения по поводу роста тарифа для второго диапазона энергопотребления на 83% и просили власти расширить параметры льготного первого диапазона, чтобы в него могли попадать дома, отапливающиеся за счёт электричества. Просьбы населения на удивление были услышаны: согласно заявлению властей, расчет произведён «исходя из утверждённых нормативов с соответствующим видом благоустройства при проживании 5 человек и более в 4-комнатной и более квартире (жилом доме)».  Хотелось бы верить, что и остальные обещания областных властей будут исполняться так же оперативно. То-то заживём!

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Два года назад три города Калининградской области оказались в числе победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Гусев и Советск тогда отметили как «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», Зеленоградск — в категории до 20 тысяч жителей. Мы выяснили, на каком этапе находится реализация победивших проектов в начале 2025 года. Спойлер: дело движется.

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В воскресенье «Балтика» возобновляет свой путь к возвращению в российскую Премьер-лигу. 2 марта калининградцы выйдут на поле против ярославского «Шинника» в матче 22-го тура второго эшелона отечественного футбола. По итогам осенней части Первой лиги балтийцы стали зимними чемпионами, однако их практически вплотную подпирают «Торпедо», «Урал» и «Сочи». Мы проанализировали, каким образом калининградский клуб вопреки предсезонным прогнозам оказался в чемпионской гонке и какой турнирный итог для команды можно ожидать в мае.

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Калининградский бизнес заинтересовался производственными мощностями, которые имеются в распоряжении регионального УФСИН России. Члены Калининградской торгово-промышленной палаты (в частности, представители ритейла, строительства и лёгкой промышленности), заранее заключив соглашение с исправительным ведомством, посетили производственный сектор исправительной колонии № 9. Там они смогли оценить продукцию, которую выпускают осужденные. Подробности — в нашем фоторепортаже.

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Набережная Трибуца, открывшаяся после масштабной реконструкции накануне ЧМ-2018, сегодня представляет собой жалкое зрелище. Променад, который должен был стать одной из главных прогулочных зон и гордостью калининградцев, стал болевой точкой городских властей. После семи лет эксплуатации объекта они признали, что набережной требуется капитальный ремонт. Пока же власти могут лишь выполнять текущий ремонт: подсыпать провалы, которых с каждым годом всё больше, и ставить заборы у наиболее опасных мест. Плачевное состояние проблемной набережной — в нашем фоторепортаже.

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«Недвижимость Нового Калининграда» продолжила «путешествие» по побережью, переместившись в Зеленоградск. Стоимость квадратного метра здесь доходит до 733 тыс. рублей, а всего объекта — до 119 млн. Однако миллионный чек не всегда означает, что можно сразу заехать и жить. Подробности — в нашем обзоре.

Текст — Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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