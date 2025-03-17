Вечерний@Калининград: мусор от легенды, книжный «междусобойчик» и юбилей Биржи

Чуда не случилось. Легендарная вилла Эдит канула в лету, несмотря на попытки общественности воспротивиться неизбежному. На сегодня от исторического объекта, ставшего в 1950-х годах «героиней» одноимённой повести советского писателя Марка Баринова, осталась гора строительного мусора и несколько паллет кирпича.

Напомним, в конце прошлого года власти Калининграда отказались от сохранения здания, поскольку вилла не является объектом культурного наследия, не обладает признаками памятника, а создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству». В декабре в «приговоренном» к сносу здании на удивление «своевременно» случился пожар, уничтоживший то последнее, что надеялись сохранить общественники. Итог оказался ожидаемым, но от этого не менее печальным: останки виллы Эдит демонтировали, и теперь о воспетом в одноименной книге культовом здании будут напоминать разве что старые фотографии. 

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В воскресенье в центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова писательское сообщество Калининградской области подвело итоги прошедшего года вручением премии «ЛиК-2024» («Литературный Калининград»). Если в прошлом году судьбу премии решало экспертное жюри, то в этот раз в голосовали сами участники. Возможно, поэтому, при изучении списка награжденных возникает ощущение некоторой «кулуарности» процесса. Сами себя выдвинули, избрали и поощрили. Впрочем, возможно, просто показалось.

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Зданию Музея изобразительных искусств 6 марта 2025 года исполнилось 150 лет. За полуторавековую историю оно сменило разные функционалы — в довоенные годы в нем располагалась кёнигсбергская торговая биржа, в советские и постперестроечные — Дворец культуры моряков, затем Областной центр культуры молодёжи. Последние семь лет в здании находится Музей изобразительных искусств. В дни юбилея журналисты «Нового Калининграда» прогулялись по экспозициям музея вместе с его директором Галиной Заболотской и внимательно выслушали и записали её рассказ.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Александр Степаненко

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