Вечерний @Калининград: баня мечты, непонятная субстанция и отель за 450 тысяч

В Зеленоградске в историческом центре города на ул. Ткаченко недалеко от водонапорной башни (где теперь находится «Мурариум») на земельном участке депутата-единороса от Багратионовского округа Дмитрия Фенютина выросло четырехэтажное строение, гордо именуемое баней. «Баня мечты» — должно быть, подумал депутат, проектируя «хозпостройку» с бильярдной, каминным залом, гимнастическим залом и спортивными раздевалками. Видимо, чтобы беречь здоровье на благо избирателей. Кстати, по документам строение трехэтажное с антресолью. Однако на фото и видео четко видно, что этажей на самом деле четыре.

Местные власти креатив не оценили и подали на депутата в суд, предлагая признать хозпостройку незаконной и снести. Суд пока взял паузу для «истребования доказательств» (видимо, чтобы убедиться, на самом ли деле на участке строится баня или что другое). А Дмитрий Фенютин, вероятно, уже готовит новую программу для избирателей: «Бюджетные бани — в каждый двор! Но только с каминным залом и видом на исторический центр».

Кстати, срок аренды участка — до 2061 года. У местных жителей есть ещё 36 лет, чтобы свыкнуться с мыслью: их водонапорная башня теперь соседствует с «вертикалью пара». Если объект всё-таки устоит в суде, предлагаем номинировать его (а заодно депутата от «Единой России» Фенютина) на премию «Золотой веник» — за выдающийся вклад в архитектурную сатиру.

«Народным избранникам» не стоит забывать, что наличие депутатских корочек от сумы и тюрьмы — не гарантия. Об этом напомнил суд, который признал виновными экс-депутата Заксобрания Ивана Грибова и его сына по статье о контрабанде и уплате таможенных платежей. Преступления были выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Следствием и судом установлено, что в июне 2018 — январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы вошли его сын и двое жителей региона. В Мамоново на территории производственной базы подельники организовали незаконное производство и хранение табачной продукции без акцизных марок для последующей реализации на территории России и Евросоюза.

Приговором Ленинградского районного суда Грибову и его сыну назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также каждому подсудимому суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей с конфискацией денежных средств в сумме 648 млн рублей солидарно. Приговор пока не вступил в законную силу. В Калининградской областной Думе созыва 2011-2016 годов Иван Грибов был представителем «Единой России», в следующий раз пытался баллотироваться от «Партии роста». В нынешнее Заксобрание Иван Грибов прошел от Партии пенсионеров.

В Калининграде набирает обороты проблема с непонятным осадком, который забивает водопроводные трубы и оборудование в котельных. Десятки калининградцев сообщили, что сталкиваются с отсутствием нормальной горячей воды, жильцам предлагают скидываться на ремонт систем водоподогрева и закупку новых приборов в многоквартирных домах. Редакция «Нового Калининграда» получила большой отклик от горожан после публикации «Детей из чайников поливают: почему жители новостроек сидят без горячей воды». Читайте продолжение истории в публикации по ссылке.

Курортный сезон в Калининградской области уже вот-вот начнется, причем, как заверял губернатора министр туризма, свободных номеров в отелях практически нет. Поэтому на этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась изучением предложений со стороны гостиниц областного центра на ближайшие выходные (24 — 25 мая). Для анализа были использованы данные сайтов-агрегаторов «Островок», «Яндекс Путешествия» и «Броневик», а также самих гостиниц. Стоимость ночи с учётом проживания двоих взрослых гостей доходит почти до полумиллиона рублей. Хотелось бы посмотреть на тех, кто готов выбрасывать такие деньги за ночь в гостинице. Однако ж спрос рождает предложение. О том, что готовы предложить отели своим постояльцам — читайте в нашем обзоре.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», из архива редакции