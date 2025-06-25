Вечерний @Калининград: рост тарифов, расставание с Любивым и министр на свалке

Стоимость льготного проезда в городском транспорте в Калининграде изменится с 1 июля. Причем для пенсионеров стоимость проездного вырастет сразу в полтора раза, для школьников — в 1,3. Решение депутаты Горсовета Калининграда приняли на заседание 25 июня буквально за пару минут, без обсуждения, при максимальных 20 «за», двух против и двух воздержавшихся. Воздержавшиеся и противники были ожидаемо из стана коммунистов, те, кто одобрил повышение тарифов — в основном из партии власти.

Согласно изменениям, городские льготники (пенсионеры по возрасту) будут платить за проездной билет 450 рублей вместо 300. Для федеральных льготников его стоимость увеличивается с 700 до 1000 рублей, для многодетных семей — с 550 до 700 рублей. Стоимость разовой поездки для школьников вырастет с 15 до 20 рублей. Хотя для школьников предлагается своеобразная «компенсация» — скидка на проезд в маршрутке, которой раньше не было (дети покупали билет по полной стоимости, но с июля они смогут оплатить льготный проезд — уже по новому тарифу в 20 рублей).

К вопросу о повышении тарифов власти Калининграда подбирались давно. Зимой, правда, им это сделать не удалось. Тогда же они заявили, что тарифы не менялись с 2014 года. Как заявлял председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, только за последние полтора года цены выросли буквально на все, что касается общественного транспорта — его содержание, топливо, а также обслуживание и обновление подвижного состава. Получаемых перевозчиками доходов, по его словам, недостаточно для покрытия затрат — для проведения ремонта транспортных средств, закупки запчастей и иных материалов, оплаты услуг сторонних организаций и т.д. Так что ничего личного, просто покрытие затрат перевозчиков. За счет жителей, конечно. Не за счёт депутатов же.

Еще одно решение депутаты приняли на заседании Горсовета уже за закрытыми дверьми. Предметом обсуждений стало сложение депутатских полномочий с экс-главы Калининграда и главврача БСМП (тоже, кстати, представителя «Единой России») Евгения Любивого. Как рассказал глава города Олег Аминов, вопрос касался нарушения антикоррупционного законодательства на основании представления службы по противодействию коррупции. В письме ведомства отмечалось, что Любивый не предоставил до 1 апреля сведения о своих доходах. При этом он сам лично подал заявление об отставке 19 июня, через 10 дней после письма от региональной службы противодействия коррупции.

Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый являлся депутатом городского совета Калининграда с сентября 2021 года. В период с 8 октября 2021-го по 22 марта 2023-го он был главой Калининграда.

В конце 2023 года пограничники задержали Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. На фоне скандала Любивый покинул пост главврача, как тогда заявили в правительстве, по собственному желанию «в связи с переездом в другой регион». Правда, уже в апреле выяснилось, что никакого собственного желания не было — Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, однако ему в этом отказали. Еще больше года он оставался депутатом Горсовета (без зарплаты, на общественных началах). И вот теперь закончилась и история его депутатства. В политику, по всей видимости, ему теперь вход закрыт. Хотелось бы верить, что он вернется к врачебной практике.

История борьбы жителей района ул. Туруханской против размещения рядом станции перегрузки отходов получила своё развитие. Во вторник свалку лично посетила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова, чтобы изучить ситуацию на месте и пообщаться с местным населением. О том, как проходили переговоры, читайте в репортаже по ссылке. (Спойлер: министру не очень понравилось ходить по грязным лужам под крики чаек).

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца » и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя июля. В это время, воспользовавшись площадкой «Калининградской правды», рыбаки экипажа БАТМ «Лазурный выдвинули «Ультиматум Моссовету». По мнению рыбаков, «под флагом демократии и справедливости принимаются беззаконные, грабительские решения», а также «проявляется неуважение к людям нелегкой профессии, которые вправе после полугодовых рейсов претендовать на несколько часов нормального отдыха в ожидании дальнейшего перелета». Обидно экипажу «Лазурного» было и за всех калининградцев, которые не видят добываемую их земляками рыбу, поскольку она отправляется «москвичам и жителям других городов России». В связи с этим моряки заявили, что, если Моссовет не отменит своего решения, они поддержат требования экипажей промысловых судов МРХ СССР о поставках Москве своей продукции по мировым ценам в свободно конвертируемой валюте для расчетов с Моссоветом. Подробнее об этих и других событиях 1990 года — в традиционном дайджесте.

«Новый Калининград» составил путеводитель по мероприятиям ближайших выходных и следующей недели, которые привлекут внимание школьников разных возрастов, — от DJ-встречи до фитнес-битвы. Подробнее — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и ГАКО