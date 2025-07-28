Вечерний@Калининград: атака на «Аэрофлот», миллионы за землю и последний «Ушкуй»

Утром 28 июля пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила о сбое в работе информационных систем и предупредила об отмене и переносе рейсов. В частности, были отменены четыре рейса на вылет и четыре на прилёт в калининградский аэропорт «Храброво». Всего авиакомпания отменила более 50 рейсов по всей России. На фоне регулярных отмен и задержек авиарейсов, которые происходят последний месяц, в этой информации вроде бы ничего сверхнового не было. Однако позже Генпрокуратура сообщила, что проблемы возникли из-за хакерской атаки. Сам «Аэрофлот», как пишут «Ведомости», сведения о хакерской атаке не комментировал, лишь заявил, что «продолжает операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры». Впрочем, по телефону пресс-службы авиакомпании дозвониться невозможно последние две недели («Новый Калининград» пытался регулярно в рамках собственного расследования о субсидированных билетах).

Ответственности за атаку на «Аэрофлот» взяли группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY», отмечает «Коммерсант». По данным издания, «Киберпартизаны BY» — группа хакеров, сформированная в сентябре 2020 года в Белоруссии после масштабных протестов в этой стране. В начале 2022 года группа взломала и заблокировала доступ к серверам Белорусской железной дороги, выдвинув требования об освобождении 50 политзаключенных. О группировке Silent Crow стало известно в январе 2025 года после ее заявления о взломе базы Росреестра и получении доступа к данным Единого государственного реестра недвижимости. Представитель Роскомнадзора 28 июля заявил, что сообщения хакеров о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников при атаке на системы «Аэрофлота» пока не подтверждаются, пишут «Ведомости».





Но зато на фоне всего этого на сайте «Аэрофлота» в первой половине дня в понедельник появились билеты из Москвы в Калининград на вторник по так называемым «плоским» тарифам (хотя еще накануне вечером они были по 15000). Чудеса и только — возможно, что тоже хакеры постарались. Но нельзя исключать, что на самом деле тарифы на перелеты просто завышены, а цены «сбрасывают» непосредственно перед днем вылета, чтобы сбыть билеты. Кстати, отмена рейса (особенно если самолет оказывается полупустым из-за отсутствия спроса) — тоже вполне себе версия. Те, кто пользовался рейсами «КД-авиа» в период становления авиакомпании, хорошо помнят похожие истории с отменами и задержками на фоне полупустых самолетов регионального авиаперевозчика. Ведь зачем гонять полупустой самолет, если можно просто объединить два рейса, а пассажиры подождут — не сахарные. Впрочем, это всего лишь версия, не будем никого обвинять безнаказанно. Надеемся, что в прокуратуре разберутся.

Пенсионер из Янтарного Алексей Петрович Рогачёв обратился в редакцию «Нового Калининграда» с удивительной, на первый взгляд, историей: Россельхознадзор присудил ему ущерб в 22 млн рублей за неправильное обращение с земельным участком, расположенным буквально в 100 метрах от полигона твёрдых бытовых отходов в пос. Круглово. Участок площадью в 4,5 га — сельхозназначения, под крестьянско-фермерское хозяйство. Россельхознадзор выяснил, что с части участка снят плодородный слой, земля отравлена вредными веществами. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Кадастровая стоимость участка — 251 тыс. 807 руб. Чтобы возместить миллионный ущерб, пенсионеру придется не только продать землю, но и, по всей видимости, душу. Хотя землю в 100 метрах от полигона, наверное, желающих купить не найдется (про душу — всё же шутка). Кстати, сам Алексей Рогачёв рассказал, что «сельхозугодья» долгое время не навещал и не был в курсе, что там происходит. По всей видимости, зря. И эта печальная история — урок всем владельцам «сельхозки»: проверяйте, что творится на ваших нивах, иначе Россельхознадзор может добраться и до вас. Подробности истории читайте по ссылке.

История с «Зданием палаты мер и весов» на улице Леонова, 18 (там находился первый калининградский ресторан «Орбита», а в начале 2000-ных — ресторан «Грандхол») получила неожиданное продолжение. Напомним, что здание в прошлом году через официальную процедуру открытых торгов сдали новому арендатору — компания «АэроИмиджСочи». При этом стоимость аренды — в районе 9 млн руб. в год. Не так давно из здания по суду выселили субарендаторов — частную школу «Базис». По всей видимости, арендатор планирует что-то делать с объектом культурного наследия регионального значения. На прошлой неделе редакция «Нового Калининграда» обратилась в Дирекцию с запросом, в котором попросила прояснить, получил ли арендатор при заключении договора обременение в виде требования привести здание в порядок. Кроме того, редакцию интересовали планы компании на упомянутый объект (представители частной школы «Базис» — уверяли, что там собираются открыть гостиницу или ресторан). Однако ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» отказалось сообщить о планах на имущество, сославшись на коммерческую тайну. То есть, по мнению, государственного учреждения, подчиняющегося Росимуществу, планы на государственное же имущество — это коммерческая тайна. Парадокс, не иначе. Возможно, что просто в федеральных государственных учреждениях уже настолько привыкли считать себя полноправными владельцами народного достояния (чем является региональный ОКН), что полагают, будто негоже кому-то там интересоваться планами по поводу того, что может появиться в историческом здании в центре Калининграда. Возможно, что в прокуратуре, куда решил обратиться «Новый Калининград», считают иначе.

В минувшую пятницу сотрудники мэрии Калининграда под присмотром зампредседателя регионального правительства Александра Рольбинова осматривали отремонтированные и готовящиеся к ремонту тротуары в центре города. Пешеходная экскурсия по улицам Чайковского, Леонова, Карла Маркса, Красной и Яналова получилась поучительной. Глава администрации Елена Дятлова учила Александра Рольбинова урбанизму, а Рольбинов в свою очередь поделился своим видением красоты. За дискуссией чиновников и практическими выводами, к которым она их подтолкнула, следил «Новый Калининград».

В историко-культурном парке «Ушкуй» под Правдинском 26 июля прошел юбилейный десятый фестиваль средневековой культуры, ремёсел и быта с одноименным названием (0+). Гости и участники фестиваля увидели, как куют железо, прядут волокно, готовят хлеб, строят здания, шьют средневековую обувь и многое другое. Также в субботу состоялись рыцарские бои, в которых приняли участие бойцы ИСБ (исторический средневековый бой — прим. «Нового Калининграда»), а затем — штурм городища. Организаторы сообщили, что фестиваль в таком формате проходит в последний раз. Подробности — по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград», Павел Трикоз