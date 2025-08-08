Вечерний @Калининград: русское регги, трамвайные деньги и замена алкомаркетам

Перед Калининградом замаячили крупные финансовые вливания в трамвайную сеть. В начале месяца глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил, что инфраструктуру в городе пора обновить и дал задание Минтрансу, Минфину и Минпромторгу к 1 ноября 2025 года подготовить соответствующие предложения. Тем временем, калининградские власти тоже времени зря не теряют. По словам главы администрации Елены Дятловой, сотрудники мэрии уже начали аудит с прицелом на глобальный ремонт, «чтобы можно было принять федеральные деньги».

Главные же вопросы всех любителей калининградского трамвая — останутся ли после ремонта деньги на расширение трамвайной сети, и куда город потянет новую ветку. Ответ может появиться уже этой осенью, когда профильные министерства объявят, на какую сумму может рассчитывать Калининград. А теперь к другим многообещающим новостям уходящей пятницы...

Пока Вологодская область давит у себя одни алкомаркеты и разрешает работать другим, Калининград не намерен идти на радикальные меры. К примеру, глава администрации Елена Дятлова в пятницу заявила, что власть, заботясь о здоровье граждан, должна давать магазинам по продаже спиртного альтернативу. Гормон радости, как уверяет чиновница, можно получить от спортивных занятий на свежем воздухе. А потому накануне Дня физкультурника (он у нас ожидается в субботу) в городе открыли дворовые спортплощадки на набережной Трибуца и на улице Глинки, а также проанонсировали скорое открытие скейт-парка на Верхнем озере. За эндорфином — туда.

Калининград нельзя назвать рок-н-ролльной столицей России. Это не Москва, не Питер и не Екатеринбург. Но, как минимум, одна рок-легенда у нас есть — это лидер группы «Комитет охраны тепла» Сергей Белоусов, известный как Олди. Взлет группы в конце 80-х годов прошлого века был стремительным и ярким. Концерты по всей стране, толпы поклонников, запись в «Останкино». Но сказка длилась недолго. В середине 90-х Олди отправился путешествовать по стране, оставив в Калининграде армию преданных поклонников и осиротевший коллектив. Он возвращался, уезжал, снова возвращался. Группа собиралась, выступала, иногда весьма успешно, но пик славы остался позади — в 90-х.

Умер Олди в 2010-м в странном статусе. С одной стороны, он был почти культовой фигурой, основоположником, если угодно, «отцом» отечественного регги, а с другой — полузабытым кумиром, не сумевшим побороть алкогольную и наркотическую зависимость.

В интервью «Новому Калининграду» барабанщик «Комитета» Александр Верешко рассказал, как ему удавалось уживаться с Олди — личностью сложной и чрезвычайно противоречивой, почему «К.О.Т.», имея все шансы, так и не стал по-настоящему великой группой и по каким причинам он решил создать новый «Комитет», наполнив его духом старого.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь решила «отправиться» в СНТ областного центра. Авторы объявлений на разный манер убеждают посетителей сайта объявлений в том, что они достойны таких домов и могут их себе позволить. А кто-то просто предлагает обзавестись «хорошей дачей». Стоимость объектов — от 25,5 до 35 млн рублей. Годом ранее верхний предел едва не преодолел рубеж в 59 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»