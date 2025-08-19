Вечерний@Калининград: методичка Бооса, убыль земли и ценность времени

Новое — хорошо забытое старое. Этот покрытый пылью времён штамп, судя по всему, никогда не устареет. Вот и седьмой губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, по всей видимости, нашёл методички своих предшественников и заявил о региональной премии в сфере качества. «Одна из главных наших задач — это продовольственная безопасность, чтобы максимально обеспечивать своей продукцией регион. Но не менее важно качество этой продукции. Что нам это даёт дополнительно? Качественная продукция, тем более со „знаком качества“ — это очень хорошее конкурентное преимущество, в том числе на рынках других регионов России и на зарубежных рынках», — отметил Алексей Беспрозванных после встречи с главой Роскачества Максимом Протасовым, по итогам которой и решили в регионе эту премию учредить. Идея и правда не совсем новая. Почти 20 лет назад, в сентябре 2003 года, четвертый губернатор Калининградской области Георгий Боос заявил, что региону нужно «совершить марш-бросок в будущее, сконцентрировав внимание на сельском хозяйстве, логистике, курортно-рекреационном бизнесе и экспортно ориентированном производстве, чтобы бренд „Сделано в Калининграде“ пользовался уважением во всем мире». Тогда даже придумали логотип — знак качества с соответствующим названием бренда, а также конкурс для предпринимателей.

Заявлено это было в контексте того, что «через пять лет (то есть, в 2010 году) калининградцы должны сравняться по уровню жизни с Литвой и Польшей, а через десять (то есть, в 2015 году) — с Германией». Однако дальше заявлений о бренде дело не пошло, рассказывала в 2011 году экс-министр экономики Елена Пожигайло в интервью «Новому Калининграду». По её словам, закончилось всё ничем: «Этот проект был до меня, то есть не я его придумала. Но что такое бренд „Сделано в Калининграде“? Это должно было исходить и от бизнеса. Если бы это было нужно бизнесу, это бы состоялось. И, наверное, даже без участия правительства». Кстати, примерно за год до интервью на нашем портале вышла публикация издания «СтройИнтерьер», в которой предприниматели объясняли, что именно пошло не так. В частности, Юрий Федяшов (позже в правительстве Цуканова он занимал пост вице-премьера) говорил, что в регионе в реальном секторе экономики на тот момент работали только предприятия переработки, развивался сектор услуг. А Валерий Макаров, занимавший тогда пост депутата горсовета, напоминал, что знак качества был в СССР, но за качество продукции государственных предприятий отвечало само государство. «Мое глубочайшее убеждение — фирма сама должна заработать себе имя и репутацию на рынке», — говорил он.

С тех пор минуло уж много лет, родилось и выросло новое поколение жителей области, которые, наверное, и не слышали, кто такой Георгий Боос. Экономика Калининградской области под воздействием санкций и прочих карантинов вынуждена была приспосабливаться к изоляции — в регионе появились свои локальные бренды (что, впрочем, очень модно в современном маркетинге). Поэтому, наверное, и не грех достать из сундука и отряхнуть от пыли старые методички Георгия Валентиновича. Про «догнать и перегнать» Польшу, Литву и Германию седьмой губернатор не говорит — в его цели входит «догнать и перегнать другие регионы России», что, впрочем, в нынешние времена было бы тоже неплохо. Правда, если листать методичку дальше, то можно найти тезисы про НПЗ, завод по строительству дирижаблей и Формулу-1, которые приписывают четвертому губернатору. Но что любопытно: часть из мегапроектов, о которых говорил Боос, уже реализованы или находятся в стадии реализации: Приморское кольцо продолжают строить, в кластере на Острове возводят филиал Большого театра, а переселенцы продолжают переселяться в регион.

А вот Светлана Сивкова, которая жила, работала и, пока губернаторы менялись, создавала совершенно уникальный Музей Мирового океана, свои обещания исполняет. В понедельник на официальном открытии нового корпуса «Планета Океан» она рассказала, что 35 лет назад вместе с коллегами собиралась открыть для калининградцев море, а в итоге коллективу Музея удалось открыть целый Мировой океан. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, которое возглавляла Сивкова (в понедельник она передала полномочия губернатору). На заседании президент ММО вновь подняла серьезные вопросы науки, культуры, природы и исторического наследия региона. «Я это уже говорила не одному губернатору, можно и вам повторю. Победа наша будет только тогда, когда мы перестанем видеть разрушенные строения. А их так много — разрушенных домов, сараев, заводов. Это просто невозможно! Приезжаешь на ту же Балтийскую косу, красивейшее место, но в каком там всё состоянии? И сейчас, когда вы завершаете составление программы празднования 80-летия Калининградской области, во первых сроках там надо прописать — привести всё в порядок, причесать область, и особенно такой ее объект, как Балтийская коса», — сказала Сивкова, обращаясь к Беспрозванных. Подробнее читайте по ссылке.

В Светлогорске состоялся двухдневный VI фестиваль современного искусства «Море внутри». В минувшие выходные спуск к Солнечным часам и променад стали главными локациями для выставочных работ. «Движение», «Лес», «Космос» и «Человек» — такими были лейтмотивы предыдущих лет. На этот раз организаторы предложили творцам поразмышлять на тему времени и показать, на что люди его тратят. Свои мысли участники выразили посредством картин, скульптур, мозаик, стихотворений, танцев, песен и даже костюмов. В 2025 году в фестивале «Море внутри» приняли участие жители из семи стран и более 50 городов. На нём побывал и корреспондент «Нового Калининграда». Читайте публикацию на нашем сайте.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Алексей Милованов, Евгения Лазарева / «Новый Калининград»