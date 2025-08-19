Беспрозванных заявил об учреждении региональной премии в сфере качества

Беспрозванных заявил об учреждении региональной премии в сфере качества
Фото: пресс-служба области
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял решение об учреждении региональной премии в сфере качества. Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по итогам встречи с руководителем Роскачества Максимом Протасовым 19 августа.

«На базе центра поддержки предпринимательства Калининградской области формируем подразделение, которое будет постоянно заниматься вопросами качества в нашем регионе, и утверждаем премию правительства Калининградской области в области качества, которая пройдёт в следующем году. Конечно, по итогам этой премии и совместно с нашими производителями будем заявляться на премию Правительства России в области качества», — сообщил Беспрозванных. По его словам, региональная премия станет частью системы управления качеством и решения таких стратегических задач, как обеспечение продовольственной безопасности.

«Одна из главных наших задач — это продовольственная безопасность, чтобы максимально обеспечивать своей продукций регион. Но не менее важно качество этой продукции. Что нам это даёт дополнительно? Качественная продукция, тем более со „знаком качества“ — это очень хорошее конкурентное преимущество, в том числе на рынках других регионов России и на зарубежных рынках», — отметил губернатор.

Как сообщили в правительстве, Роскачество готово оказать методическую помощь в организации премии, включая подготовку и аудит местных специалистов, разработку принципов и критериев отбора соискателей.



