Вечерний @Калининград: ИИ-министр, избирательная память и выбор абитуриентов

Занимательную новость опубликовали российские СМИ — в правительстве Албании (да, той самой) появился первый виртуальный министр, созданные нейросетью. Диэлла (в переводе с албанского «солнечный свет») будет заниматься госзакупками, которые в итоге должны стать полностью прозрачными и защищенными от коррупции. «Это не научная фантастика, а долг Диэллы», — заявил премьер-министр Албании Эди Рама. С одной стороны, можно порадоваться за Албанию и посетовать, что остальные страны не хотят идти по пути прозрачности и защиты от коррупции, заменяя реальных министров виртуальными. Ведь тут можно и на зарплате сэкономить, и на тюремных расходах, если вдруг коррупция всё же проявится. То, что она может проявиться, сомнений нет, ведь ИИ — это порождение человека, а человек, как известно, грешен.



Другой вопрос: стоит ли так радоваться внедрению во все сферы нашей жизни искусственного интеллекта? Да, он в некоторых случаях значительно упрощает жизнь. Но при этом ведет к лени головного мозга. Зачем знать таблицу умножения, если для этого есть смартфон? Для чего читать книгу, если ИИ кратко расскажет содержание (причем зачастую с ошибками). Об этом, кстати, очень доходчиво рассказывает в знаменитой «Матрице» (16+) агент Смит Морфеусу, когда говорит про закат человеческой цивилизации. Лень мозга, нежелание вникать и разбираться, отсутствие критического мышления, клиповое сознание — то, что предрекали нам антиутопии прошлого века, сегодня уже вовсю становится реальностью. И чтобы не превратиться в героев другого фильма — «Идиократия» (18+), наверное, пора снова включать голову. Свою, а не виртуальную.

В БФУ им. И. Канта в четверг прошла конференция, посвященная Первой мировой войне. Организатором ее выступило Российское военно-историческое общество, в Калининград специально приехал его председатель — помощник президента РФ и автор новых учебников по Истории России Владимир Мединский. В своём докладе он рассказал о том, как в советские и постсоветские времена были забыты герои Первой мировой, что в прошлом веке войну считали несправедливой, империалистической. Он отметил, что в вышедшей пару лет назад государственной линейке учебников стараются «перевернуть эту историю»: «Мы стараемся, у нас нет никакой патетики. Войнами не очень надо восхищаться и радоваться. Восхищаться надо людьми. Историческая правда заключается именно в этом — в том, как вели себя простые русские люди в нечеловеческих условиях всеобщей бойни. Поэтому в нашем учебнике немало и о героях Первой мировой войны». Также Мединский говорил о памятниках героям ПМВ — что их нужно ставить, чтобы восстанавливать историческую память.

Калининградская область — один из немногих регионов РФ, на территории которого сохранились места захоронения павших в годы Первой мировой войны. До 2014 года, когда в РФ о ней официально вспомнили, уходом за памятниками и могилами занимались волонтеры на общественных началах. Они же добивались постановки на учет забытых захоронений, в том числе — Первого гарнизонного кладбища в районе Московского проспекта и улицы Дачной, установки там памятного знака. На крупнейшем госпитальном воинском захоронении нашли свой последний приют умершие в лазаретах. За 1914-1918 годы — 2 тысячи 904 воина из разных стран мира (2629 немцев, 263 русских, 5 австрийцев, 2 румына, 2 англичанина, американец, итальянец и француз). Данные о воинах Русской императорской армии предельно скупы, но помимо общей численности установлен факт упокоения на Новом военном кладбище командира 106-го пехотного Уфимского полка Константина Отрыганьева — героя Первой мировой. Несмотря на все эти факты, несколько лет назад по этой территории пустили дорогу. Её уже вряд ли отменят, но сделать в этом месте памятное место — долг памяти. Здесь, наверное, властям стоит прислушаться к помощнику президента и автору учебника по истории, чтобы память у нас не получилась опять избирательной.

В среду на «Новом Калининграде» вышла публикация Проспект Победы — для машин: зачем власти снова меняют генплан Калининграда. В четверг калининградский общественник и защитник трамвая Александр Панфилов (кстати, один из волонтеров, спасавший в свое время от исчезновения могилы Первой мировой) представил авторскую колонку «Есть мнение» для «Нового Калининграда». Она о том, почему, по его мнению, между стимулированием нужного жителям экологичного городского электротранспорта и стимулированием пробок с загазованностью городская администрация пока выбирает последнее. Прочитать ее можно по ссылке.

Приемная кампания в региональные вузы завершилась ближе к концу августа. «Новый Калининград» узнал, какие направления оказались самыми востребованными у абитуриентов крупных калининградских вузов и где конкурс на место был самым серьезным, а баллы по итогам ЕГЭ, необходимые для поступления, — самыми высокими. Подробнее можно узнать в нашей публикации по ссылке.

Матч калининградской «Балтики» и петербургского «Зенита» на «Ростех Арене», фестиваль «Водная ассамблея» на набережной Петра Великого, День Гурьевского МО и День города в Советске, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике», «Золотые хиты джаза» в филармонии — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях предстоящих выходных.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», freepik