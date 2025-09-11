СМИ: в Албании появился виртуальный министр, созданный ИИ

Все новости по теме: Наука

Виртуальный министр Диэлла, созданная искусственным интеллектом, была представлена как член правительства Албании, пишут «Ведомости» со ссылкой на Politico. Министр будет отвечать за все государственные закупки, сообщил премьер-министр Эди Рама.

Раса представил Диэллу (в переводе с албанского «солнечный свет») на собрании Социалистической партии. Премьер-министр сообщил, что решения о проведении тендеров теперь будут приниматься именно Диэллой. Процесс внедрения будет поэтапным, в итоге госзакупки должны стать полностью прозрачными и защищенными от коррупции. «Это не научная фантастика, а долг Диэллы», — добавил премьер.

Издание отмечает, что Диэлла уже известна гражданам Албании как управляющая платформой e-Albania, которая позволяет получать доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате. В ее распоряжении будет оценка тендеров и возможность «нанимать талантливых специалистов со всего мира», что, по словам Рамы, поможет преодолеть бюрократические барьеры.

Как напоминают «Ведомости», 14 августа в российскую Госдуму внесен законопроект о регулировании ИИ в агитации на выборах. Законопроект вводит понятие агитации с использованием ИИ и разрешает создание агитационных материалов и генерацию изображений с помощью ИИ. В действующей редакции такое использование разрешено только для изображений кандидатов или партий.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



