СМИ: в Албании появился виртуальный министр, созданный ИИ

Виртуальный министр Диэлла, созданная искусственным интеллектом, была представлена как член правительства Албании, пишут «Ведомости» со ссылкой на Politico. Министр будет отвечать за все государственные закупки, сообщил премьер-министр Эди Рама.

Раса представил Диэллу (в переводе с албанского «солнечный свет») на собрании Социалистической партии. Премьер-министр сообщил, что решения о проведении тендеров теперь будут приниматься именно Диэллой. Процесс внедрения будет поэтапным, в итоге госзакупки должны стать полностью прозрачными и защищенными от коррупции. «Это не научная фантастика, а долг Диэллы», — добавил премьер.

Издание отмечает, что Диэлла уже известна гражданам Албании как управляющая платформой e-Albania, которая позволяет получать доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате. В ее распоряжении будет оценка тендеров и возможность «нанимать талантливых специалистов со всего мира», что, по словам Рамы, поможет преодолеть бюрократические барьеры.

Как напоминают «Ведомости», 14 августа в российскую Госдуму внесен законопроект о регулировании ИИ в агитации на выборах. Законопроект вводит понятие агитации с использованием ИИ и разрешает создание агитационных материалов и генерацию изображений с помощью ИИ. В действующей редакции такое использование разрешено только для изображений кандидатов или партий.