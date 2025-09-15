Вечерний @Калининград: выборы, хранитель вечности, город-мечта, за бег и против

Муниципальные выборы-2025 и единый день голосования (которых на самом деле было три) особых сюрпризов не принесли: большинство голосов в местных советах получила «Единая Россия». Вероятно, это произошло ещё и потому, что на местах решили отказаться от смешанной и пропорциональной схем выборов, которые давали неплохой шанс пройти в местные депутаты другим партиям, кроме «партии власти». По данным правительства области, общая явка по региону составила 37,06%, что на 5,24% выше, чем в 2020 году. Из 138 мандатов 127 получат представители партии «Единая Россия», четыре — ЛДПР, по три — КПРФ и «Новые люди», также в ходе выборов победил один самовыдвиженец. На дополнительных выборах в Гусевском, Озёрском и Светловском округах победили кандидаты от «Единой России».

ЛДПР получила по одному месту в Балтийском, Полесском, Советском и Гвардейском округах. КПРФ — в Гвардейском, Полесском и Советском, «Новые люди» — два в Зеленоградском и один Черняховском округах.

При этом кое-что удивительное всё же случилось: например, в Зеленоградском районе в округе № 11 35-летний индивидуальный предприниматель Вячеслав Мишин, представляющий «Новых людей» и зарегистрированный по месту жительства в подмосковном Красногорске, удивительным образом обошёл на выборах действующую главу Зеленоградского округа 72-летнюю Раису Килинскене, которая живёт в Муромском. Раиса Килинскене была депутатом долгие годы, но почему-то жители предпочли ей бизнесмена, прописанного в Подмосковье. Мишин получил 457 голосов, Килинскене — 380. Отметим, что Вячеслав Мишин — однофамилец лидера регионального отделения ЛДПР Евгения Мишина.

Ещё один, казалось бы, удивительный факт на самом деле оказался неудивительным: победивший в Советске самовыдвиженец — не кто иной, как Виктор Смильгин — бывший депутат областной Думы, экс-глава администрации Советска, также работавший вице-премьером в правительстве Николая Цуканова.

Исторический район Кёнигсберга Амалиенау включает в себя окрестности современных проспекта Победы и улицы Кутузова. Пожалуй, это самое популярное туристическое место Калининграда. Экскурсии там идут одна за другой, причём круглогодично. И это неудивительно — бывший Амалиенау хорош в любую погоду. Город-сказка, город-мечта, который был задуман как альтернатива средневековому Кёнигсбергу, как место, где можно жить фактически на лоне природы, пользуясь при этом всеми благами цивилизации. Прогулки по Амалиенау даже для тех, кто бывал там не раз, всегда сулят новые открытия. Надеемся, эта не станет исключением. Подробности — в спецпроекте по ссылке.

18 сентября в Светлогорске стартует XIV Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег», который много лет совместно проводят Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России. Перед фестивалем «Новый Калининград» задал несколько вопросов об архитектуре, застройке побережья и Доме Советов президенту Союза архитекторов РФ Николаю Шумакову.





16 сентября в Калининградском историко-художественном музее открывается выставка сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII вв.) «Древние воины Янтарного края» (6+). Они были обнаружены археологами в течение последних тридцати лет лет во время раскопок на территории Земландского полуострова (северо-западная часть Калининградской области). «Новый Калининград» побывал на монтаже экспозиции и узнал, почему некоторые находки стали сенсацией, а сама грядущая выставка — настоящее событие, вызвавшее интерес не только у российских, но и у зарубежных коллег.

Калининградская «Балтика» 14 сентября принимала на своём поле петербургский «Зенит» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. К этой игре команды подошли по-разному. Хозяева замыкали топ-3 таблицы чемпионата, а сине-бело-голубые шли двумя позициями ниже, отставая от калининградцев на три очка. Матч завершился вничью, но «Балтика» поднялась по турнирной таблице вверх. Подробности и фото — в репортаже по ссылке.

Ещё одно спортивное событие, вызвавшее бурю эмоций, прошло 13 сентября. Речь о Первом калининградском марафоне, ради которого центр Калининграда перекрывали на несколько часов. В программе был марафон на 42,2 км, экиден на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, а также фан-забег для детей и взрослых в 1,5 км. Яркие моменты попали в объектив фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

В тот же день состоялся фестиваль «Водная ассамблея», который в этом году был посвящён 180-летию Русского географического общества и 35-летию Музея Мирового океана. Набережная Петра Великого превратилась в зрительный зал, а акватория реки Преголи — в сценическую площадку, на которой исторические представления сменялись экстремальными водно-воздушными шоу.

Текст: Оксана Майтакова, Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография Союза архитекторов РФ