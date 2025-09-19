Вечерний @Калининград: город-магнит, отток районных глав и «железка» в Янтарный

Проект «Белая Дюна», который власти и инвесторы намерены реализовать в районе Поваровки Зеленоградского района Калининградской области, будет первым городом, построенным в России за 30 лет, а также первым русским городом Калининградской области. Такое обещание дал архитектор и градостроитель Евгений Гурвич, возглавлявший жюри конкурса, на котором выбрали проектировщика. Сами архитекторы из ГлавАПУ Москомархитектуры лишней скромностью не страдают, поэтому объявили, что спроектированный ими город будет вторым по численности населения в регионе (то есть опередит Советск и Черняховск) и станет «точкой притяжения всех россиян». Впрочем, калининградцев мегаломанскими планами и архитектурными конкурсами удивить сложно (мы отлично помним «Сердце города», например). Судя по комментариям в соцсетях, большая часть жителей уверена в том, что картинки 50-тысячника на Балтике останутся лишь на планшетах. А теперь к другим, не менее захватывающим новостям уходящей пятницы.

Неожиданные новости этот день принёс жителям Неманского и Гвардейского округов, главы администраций которых внезапно объявили, что не намерены больше связывать свою жизнь с жителями своих муниципалитетов. Максим Коломиец, как выяснилось, вновь собирается пересесть в кресло министра по внутренней политике региона (соответствующий приказ уже подписан), а Андрей Нейман раскрывать своих планов пока не хочет. Как бы то ни было, губернатор последнего похвалил за службу и даже наградил медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Как говорят в таких случаях: быть добру.

Железнодорожную ветку в Янтарный, за которую в своё время безуспешно бился насмерть опальный глава Алексей Заливатский, уже начали проектировать. С таким неожиданным сообщением во время обсуждения проекта «Белой Дюны» на форуме «Экоберег-2025» в Светлогорске выступил главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко. Эту информацию подтвердил и главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. Стоило ли эту ветку разбирать? Ответ на него знают разве что в пунктах по приёму металлолома.

Власти расторгают контракт с генподрядчиком, занимающимся реконструкцией променада в Светлогорске. Об этом в эфире «Центра управления регионом» сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. По словам Черномаза, ещё четыре недели назад он мог назвать дату окончания реконструкции променада в Светлогорске, а сегодня уже не может. Как так получилось, министр понимает с трудом. Боль жителей Светлогорска, конечно, усилиться ближе к весне, когда власти начнут подсчитывать ущерб по итогам февральских и мартовских штормов. Но поживём — увидим.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ сегмента долгосрочной аренды, обратив внимание на самые дорогие трёхкомнатные квартиры. За 150 — 200 тысяч рублей в месяц можно разместиться в квартире «класса люкс президент» с дизайнерским ремонтом «для себя» и в окружении «частной особняковой застройки». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»