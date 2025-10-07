Вечерний@Калининград: духота против холода, проблемный урожай и питомцы Конюхова

Не успели власти отрапортовать о начале отопительного сезона, как в их адрес тут же полетели жалобы со стороны «утомленных жарой» калининградцев. Об этом рассказал во вторник министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. «Сейчас мы видим, что большое количество окон начали открывать, и количество жалоб на то, что в квартирах душно, пожалуйста, уменьшите температуру теплоносителя, — их ровно же столько, а то и больше, чем количество тех жалоб, которые были о том, что в квартирах холодно», — посетовал министр. 

При этом выяснилось, что отопительный сезон стартовал не во всех муниципалитетах: жители Балтийска и Полесска до сих пор сидят с холодными батареями и, наверное, с удовольствием поменялись бы местами с «заложниками духоты». Но если полессчанам обещают дать тепло уже сегодня-завтра, то с балтийцами вопрос пока остается открытым. По словам Черномаза, система «уже находится на циркуляции», но дома пока не подключают. «После того, как параметры выйдут на необходимые значения, дома начнут подключать», — сообщил он, не уточнив при этом даты старта сезона. Учитывая прогнозы синоптиков, обещающих резкое похолодание уже на следующей неделе, властям Балтийска однозначно стоит поторопиться с подгоном параметров под «необходимые значения». Потому что зима близко. Хотя жителям Балтийска в любом случае можно только посочувствовать: газ до них, несмотря на обещания, так и не дошел, в этом году город снова будут топить мазутом и углем.

0NV_9310 (1).jpg

Не все ладно в регионе и с уборочной кампанией. «Высокое количество атмосферных осадков в августе и сентябре, значительно превышающее среднестатистический уровень, при температуре ниже климатической нормы, привели к устойчивому переувлажнению почвы. Что стало серьезной проблемой при проведении полевых работ», — сообщил во вторник министр сельского хозяйства Артем Иванов, уточнив, что, помимо сложностей с уборкой урожая, отмечается «до 30% гибели клубнеплодов и корнеплодов (картошка, морковь и свёкла)». Объем продовольственного картофеля ожидается ниже уровня прошлого года более чем на 20%. А это значит, что его в будущем году придется завозить, как и в текущем. В общем, настраиваемся на повышение стоимости «борщевого набора». 

sqxmt8bfl2wb1mf9i7epi0ycx51ey0cg (1).jpg

В понедельник в Неманский округ приехал всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Здесь в одном из цехов еще пока строящейся гигафабрики накопителей энергии представители «Росатома» вручили ему аккумуляторную батарею, которой предстоит пройти «испытание холодом» в Антарктиде. Помимо тестирования портативного аккумулятора, Конюхов планирует «рисовать портреты пингвинчиков», к коим путешественник питает явную слабость. Подробнее о Конюхове, пингвинах, гигафабрике и батареях рассказываем в нашем репортаже.

e81f89f6734bf19f23d4e5c0cf564d70.jpg

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», по традиции представляем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили ведущий инженер ПТО, слесарь-ремонтник, обработчик рыбы, контролёр-охранник и медсестра.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

