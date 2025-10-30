Вечерний@Калининград: сенаторская активность, роковая операция и секреты Розенау

«Хроническая» проблема Калининградской области, связанная с нехваткой субсидированных авиабилетов летом и в праздники и высокой стоимостью перелетов, получила в четверг довольно необычное продолжение. Бедами калининградцев внезапно озаботился… сенатор от Ульяновской области.
Как выяснилось, к Айрату Гибатдинову с просьбой посодействовать в решении изрядно наболевшего вопроса обратился депутата Заксобрания Калининградской области. Чем объясняется выбор адресата со стороны парламентария, остается только догадываться. Однако факт остается фактом: инициатива сработала. Ульяновский сенатор направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой обеспечить доступную стоимость авиабилетов из Калининграда, прозрачно намекнув, что проблема высоких цен и нехватки субсидированных билетов в сезон, возможно, заключается «в желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона России со стороны недружественных государств».
Активность коллеги по Совфеду тут же привлекла внимание калининградских сенаторов Александра Ярошука и Александра Шендерюка-Жидкова. Они наперебой принялись уверять, что тоже «в теме» и — не поверите — как раз сейчас заняты подготовкой совещания, «где будет Минфин и все остальные причастные структуры, чтобы решать вопросы повышения субсидирования авиабилетов на Калининград» (цитата по А. Г. Ярошуку). «Конечно, хорошо, что ульяновских коммунистов тоже волнуют вопросы Калининграда. Главное, чтобы это не было предвыборной риторикой, потому что работа должна быть плановой», — не преминул «ужалить» Гибатдинова Ярошук. Шендерюк-Жидков и вовсе решил не скромничать, прямо заявив, что проблемный вопрос изначально был поднят по его личной инициативе — и в результате «было поручено выделить субсидии на калининградские авиасубсидии».
Чем закончится сенаторское «мерянье авторитетами», по правде говоря, не особо интересно. Но если «коллективная активность» совфедовцев поспособствует реальному решению проблемы с авиабилетами, безмерная благодарность калининградцев им гарантированно будет обеспечена — независимо от того, какой регион они представляют в сенате. Пока же никаких сдвигов в этом направлении не наблюдается — на ноябрьские и декабрьские праздники субсидированных билетов нет, а цены на «обычные » в Москву — как на юг.
Текст — Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова и архив «Нового Калининграда»