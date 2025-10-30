Вечерний@Калининград: сенаторская активность, роковая операция и секреты Розенау

«Хроническая» проблема Калининградской области, связанная с нехваткой субсидированных авиабилетов летом и в праздники и высокой стоимостью перелетов, получила в четверг довольно необычное продолжение. Бедами калининградцев внезапно озаботился… сенатор от Ульяновской области.

Как выяснилось, к Айрату Гибатдинову с просьбой посодействовать в решении изрядно наболевшего вопроса обратился депутата Заксобрания Калининградской области. Чем объясняется выбор адресата со стороны парламентария, остается только догадываться. Однако факт остается фактом: инициатива сработала. Ульяновский сенатор направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой обеспечить доступную стоимость авиабилетов из Калининграда, прозрачно намекнув, что проблема высоких цен и нехватки субсидированных билетов в сезон, возможно, заключается «в желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона России со стороны недружественных государств».

Активность коллеги по Совфеду тут же привлекла внимание калининградских сенаторов Александра Ярошука и Александра Шендерюка-Жидкова. Они наперебой принялись уверять, что тоже «в теме» и — не поверите — как раз сейчас заняты подготовкой совещания, «где будет Минфин и все остальные причастные структуры, чтобы решать вопросы повышения субсидирования авиабилетов на Калининград» (цитата по А. Г. Ярошуку). «Конечно, хорошо, что ульяновских коммунистов тоже волнуют вопросы Калининграда. Главное, чтобы это не было предвыборной риторикой, потому что работа должна быть плановой», — не преминул «ужалить» Гибатдинова Ярошук. Шендерюк-Жидков и вовсе решил не скромничать, прямо заявив, что проблемный вопрос изначально был поднят по его личной инициативе — и в результате «было поручено выделить субсидии на калининградские авиасубсидии».

Чем закончится сенаторское «мерянье авторитетами», по правде говоря, не особо интересно. Но если «коллективная активность» совфедовцев поспособствует реальному решению проблемы с авиабилетами, безмерная благодарность калининградцев им гарантированно будет обеспечена — независимо от того, какой регион они представляют в сенате. Пока же никаких сдвигов в этом направлении не наблюдается — на ноябрьские и декабрьские праздники субсидированных билетов нет, а цены на «обычные » в Москву — как на юг.





От глобальной проблемы — к персональной, но от этого не менее болезненной. В прямо и переносном смысле этого слова. 47-летний получил тяжкий вред здоровью во время операции в Калининградской областной больнице. При этом, как выяснил пациент во время консультаций у других доктоов, о повреждении стало известно уже после операции, но по какой-то причине его об этом не уведомили, в результате драгоценное время было упущено и некоторые последствия оказались необратимыми. Более того, оказалось, что доктор не имел квалификации торакального хирурга. В надежде добиться справедливости пациент заявил иск на миллион рублей, суд постановил выплатить ему 170 тысяч. Решение пока в законную силу не вступило. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на заседании суда и выслушал стороны процесса. Подробности — в нашем материале





Отвлечемся от грустных тем на приятную прогулку. Продолжаем экскурсию по бывшему историческому району Кёнигсберга Розенау, вошедшему в состав города в 1908 году. Сегодня он включает в себя часть современного Московского района: улицы Дзержинского, Аллеи Смелых, Майора Козенкова, Клавы Назаровой, Зои Космодемьянской и другие. Будем откровенны: это не самые эффектные места в городе. Но это не значит, что они неинтересные. О начале авторского «экскурсионного маршрута» мы уже рассказывали ранее , сегодня представляем вашему вниманию его заключительную часть





И «под занавес» еще немного приятностей. Несмотря на то, что рабочая неделя завершится только в субботу, зато потом грядет целая череда праздничных выходных. Подготовиться к ним заранее по традиции поможет «Афиша Нового Калининграда». Вечеринки по случаю немодного нынче Хэллоуина в «Бастионе», «Складе» и «Ялте», шоу саундтреков из культовых триллеров и балет «Лебединое озеро» в «Янтарь-холле», «Ночь искусств» в музеях города, концерты L’One в «Резиденции королей» и Yanix на «Вагонке», матчи «Балтики» и «Локомотива» — выбор впечатляет, главное не пропустить ничего важного. Подробности — в обзоре по ссылке

Текст — Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова и архив «Нового Калининграда»