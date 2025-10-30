Розенау: живописная скотобойня, обезьяна на медведе и «армия клонов»

Продолжаем экскурсию по бывшему историческому району Кёнигсберга Розенау, вошедшему в состав города в 1908 году. Сегодня он включает в себя часть современного Московского района: улицы Дзержинского, Аллеи Смелых, Майора Козенкова, Клавы Назаровой, Зои Космодемьянской и другие. Будем откровенны: это не самые эффектные места в городе. Но это не значит, что они неинтересные.

Первую часть нашего повествования читайте по ссылке: Путь в Розенау: ведьма на крыше, узкий дом и сом-вредитель

Остров Октябрьский

Если на ул. Дзержинского обойти магазин «Бауцентр» и выйти на берег Преголи, то можно увидеть фасад нового, альтернативного Калининграда, построенного не на руинах Кёнигсберга, не на его фундаменте, а прямо с нуля, можно сказать — в чистом поле.

За рекой мы видим Октябрьский остров, бывший остров Ломзе. Трудно поверить, что еще десять лет назад большая его часть была пустынной. Место это болотистое, топкое, немцы там практически ничего не строили, в советское время тоже долгое время не знали, что делать с этой территорией (многоэтажки в начале Острова появились в 80-х, но потом нового строительства там не было, за исключением, пожалуй, второго эстакадного моста).

Всё изменилось во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, когда прозвучала идея построить на Острове стадион. Многим она тогда показалась излишне рискованной: были опасения, что столь массивное спортивное сооружение может просто утонуть, зыбкие грунты не выдержат нагрузки.

Сделанный летом 2017 году фоторепортаж опасений этих, мягко говоря, не развеял. Но стадион пока, слава Богу, стоит. Мало того — Остров стал застраиваться другими масштабными зданиями, став своеобразной экспериментальной площадкой для архитекторов, которые пытаются воплотить самые свои смелые фантазии.

Перед нами — открытый летом 2025 года филиал Третьяковской галереи и еще строящийся филиал Большого театра, в основу фасада которого заложено движение балерины «ку-де-пье».

«Культурно-досуговой центр» — бывший кинотеатр «Москва»

На Аллее Смелых (бывшей Авайдер-аллее), куда мы с сворачиваем с улицы Дзержинского, с достопримечательностями негусто. Прямо по курсу — «Южный парк», но это отдельная история, отдельный мир. Попав туда, просто так не выйдешь. Есть риск провести в парке целый день или как минимум пару часов. А нам нужно двигаться дальше.

У дома № 25 по Аллее Смелых в небольшом окруженном забором скверике стоит маленький памятник Ленину. Сколько их понаставили в свое время в Калининграде! А сохранились — единицы, одинокие свидетели ушедшей эпохи...

Мы же подходим к бывшему кинотеатру «Москва», а ныне «Культурно-досуговому центру» на улице Зои Космодемьянской, 5. Многие считают это здание немецким. На самом деле это не так. Оно было построено в 1955 году. Причем проект — типовой.

По данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), в 1949 году «Союзкинопроект» сделал заказ в Бюро инженерного проектирования Государственных архитектурных мастерских Комитета по делам Архитектуры при Совете Министров СССР на разработку однозального кинотеатра на 330 мест. Был проведен конкурс. Лучшей признали работу архитектора Зои Осиповны (Иосифовны) Брод. Первое здание по этому проекту было построено в 1950 году в городе Жуковском Московской области.

Опыт этот показался настолько удачным, что «наверху» решили включить своеобразный «печатный станок». По всей стране стали расти копии (или почти копии) подмосковного кинотеатра. Сколько их было построено — сказать сложно. Только в РСФСР их было около семидесяти, а еще ведь такие кинотеатры в союзных республиках строили! Словом, получилась целая «армия клонов». И в Калининграде — один из ее рядовых «бойцов». Но это обстоятельство не помешало признать его в 2020 году «выявленным объектом культурного наследия».

Думается, в этом нет ничего удивительно. Для любого другого города страны это действительно обычный, ничем не примечательный кинотеатр, для Калининграда же, с его удивительной архитектурной многослойностью и исторической спецификой, он в известном смысле уникальный. Много ли у нас общественных зданий, построенных в 50-е годы? По пальцам одной руки можно пересчитать.

Кинотеатр «Москва» открылся 14 января 1956 года. «Днем зал заполнили дети, — писала „Калининградская правда“. — Для них демонстрировался фильм „Васёк Трубачев и его товарищи“. Вечером шла новая картина „Педагогическая поэма“. И на дневные, и на на вечерние сеансы все билеты были проданы еще с утра. Зрители с интересом осматривали просторное красивое фойе, удобно располагались на откидных креслах зрительного зала, рассчитанного на 335 мест. Вот раздвинулся на сцене предэкранный автоматический занавес, ожило белое полотно... Кинотеатр „Москва“ оборудован новейшей аппаратурой».

Кинотеатра как такого, как уже говорилось, давно нет. Фильмы в этом здании с ионическим колонами уже не крутят. Но зато там можно снять банкетный зал с диджеем, тамадой и шоу-балетом. Не «Педагогическая поэма», конечно, но тоже неплохо...

Мясокомбинат — бывшая скотобойня Розенау

Практически напротив бывшей «Москвы» находится объект, который определял жизнь этого района как в довоенное, так и послевоенное время. Речь о Мясокомбинате, вернее, о его полуразрушенных, но при том весьма живописных корпусах, которые в прошлом году были признаны объектами культурного наследия. Скотобойня в Розенау построена по проекту городского советника Пауля Мюльбаха в конце XIX века. Судя по всему, место было выбрано не случайно. Во-первых, оно на далекой окраине, а во-вторых, как бы сейчас сказали, логистика удобная. Есть и автомобильная дорога, и железнодорожные пути. Лучшего места, чтобы перенести сюда последнюю оставшуюся в центре Кёнигсберга альштадскую скотобойню просто не найти.

На страничке ГАКО «ВКонтакте» есть подробное описание предприятия: «Комплекс, расположившийся всего в трех километрах от центра Кёнигсберга, был окружен забором по периметру, въезд и выезд находились с восточной стороны. Перед воротами имелась площадь, вытянутая с востока на запад. На её северной стороне располагались здания, общие для бойни и скотного двора: гостиница, жилой дом служащих, водонапорная башня, конюшни и каретный сарай. На южной стороне — сама скотобойня и скотный двор».

Сообщается, что «ритм работы предприятия предполагал два забоя в неделю по 100 голов крупного рогатого скота, 400 голов овец и 400 голов свиней. В 1906 году скотобойня была расширена, и её производительность возросла».

В ходе войны комплекс пострадал не сильно, поэтому его приспособили для работы «по профилю». На базе кёнигсбергской скотобойни образовался «Калининградский мясоконсервный комбинат», знаковое в известном смысле предприятие, которое дало неофициальное название всей округе.

«В районе Мясокомбината» — значит, где-то на Аллее Смелых, улицах Дзержинского, Зои Космодемьянской, Козенкова. Словом, в бывшем Розенау.

До Мясокомбината ходил и (что особенно радует) ходит до сих пор трамвай — «пятерка». Разворотное кольцо — одно из последних в городе — прямо у стен уже несколько лет не работающего предприятия.

То, что оно закрылось, с одной стороны, печально. Целая эпоха ушла в прошлое. Но, с другой, жители микрорайона смогли наконец вздохнуть свободно. В прямом смысле слова. Иногда Мясокомбинат источал такой тяжелый запах, что совершенно невозможно было открыть окно.

Дом на Аллее Смелых, 80



В первую очередь это касалось жителей стоящего вплотную к проходной Мясокомбината жилого дома, построенного в конце XIX — начале XX века. Как жили обитатели этого краснокирпичного ветерана, когда комбинат работал на полную мощность, даже трудно себе представить.

Дом, стоит отметить, очень, живописный. Но ремонта он не видел очень давно — с тыльной стороны на стенах мелкие выбоины, очень похожие на следы от пуль или осколков. Неужели это следы штурма Кёнигсберга?

А еще во дворе дома притаился гидрант. В Калининграде есть энтузиасты, которые красят старые гидраты. Возможно, когда-нибудь у них дойдет руки и до этого скромняги.

Неподалеку возвышается водонапорная башня, построенная в стиле «историзм». Стоит обратить внимание на сильно выступающие контрофорсы ( архитектурная деталь для поддержки стен — прим. «Нового Калининграда») и стрельчатые оконные проемы.

Улица Клавы Назаровой

С Аллеи Смелых сворачиваем на улицу Клавы Назаровой, которая раньше называлась Домнауэр-штрассе.

После войны её сначала переименовали в Хлебозаводскую, а потом в 1962 году — в улицу Клавы Назаровой, в честь молодой подпольщицы из города Остров Псковской области, которая в 1942 году была схвачена фашистами и казнена.

К сожалению, с именем этой девушки постоянно происходит путаница. Даже уважаемые СМИ и интернет-ресурсы нет-нет да и назовут ее Кларой. Почему так получилось — не очень понятно. Возможно, неразберихи удалось бы избежать, называйся улица не Клавы Назаровой, а Клавдии Назаровой.

Девушка была хоть и молода, но успела поработать старшей пионервожатой в школе.

На доме № 59 висит мемориальная доска, где написано: «Улица названа в память об участнике Великой Отечественной войны Назаровой Клавдии Ивановне, 1922-1942 гг.» В 1958 году вышла написанная Алексеем Мусатовым книга «Клава Назарова». В 1963 году в городе Остров ей был был установлен памятник.

Кирха Розенау

С улицы Клавы Назаровой открывается чудесный вид на бывшую лютеранскую кирху Розенау, а ныне Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Здание чрезвычайно лаконично, но при этом очень выразительно. Минимум декора, минимум мелких деталей. Всё в его облике (и в первую очередь большой острый шпиль) подчинено стремлению вверх, в небо. Оно словно гигантская ракета на старте. Кажется, еще мгновенье — и бывшая кирха умчится на поиски других миров. Более щедрых, добрых, чистых и милосердных.

Первый камень в основание кирхи был заложен в мае 1914 года. 1 августа началась Первая Мировая война, и работы встали. Потом, когда она закончилось, финансовое положении образовавшейся на руинах Германской империи Веймарской республики было из рук вон плохим. Денег не хватало, финансовую систему лихорадило, инфляция была такая, что зарплату, как рассказывал, например, Эрих Мария Ремарк в романе «Черный обелиск», рабочим выдавали два раза в день, чтобы люди могли успеть хоть что-нибудь купить, пока деньги не обесценились. Стоит ли удивляться тому, что закончилось строительство лишь в 1926 году.

Примечательно, что в 1990 году, когда кирху после долго использования в качестве склада «Рыбтехцентра» передали Русской православной церки и начали ремонтировать, рабочие нашли в барабане под шпилем послание от строителей. Эти ответственный люди очень переживали, что в условиях, как бы сейчас сказали, недофинансирования и крайней спешки могли совершить какой-нибудь брак, и заранее просили у потомков прощения.

В послании этом, как сообщается на сайте прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в разделе «страницы истории», говорилось также о том, что строительство велось под руководством архитектора А. Пфлаума, мастера А. Квадфазеля и артельного старосты Першке. Кроме того, там отдавалось должное усилиям пастора Вагнера, добившегося от церковных властей Кёнигсберга подряда на строительство.

А еще, оказывается, три двери из белого песчаника на портале кирхи символизируют Святую Троицу, а преобладающие в оформлении создания красный и зеленый цвета — любовь и надежду.

Улица Майора Козенкова

Свернув на улицу Майора Козенкова, бывшую Зелигенфельдер-штрассе, мы увидим выстроившиеся по обеим сторонам дороги дома, которые были построены после Первой Мировой войны.

Времена, как уже говорилось, были очень непростые, экономить приходилось практически на всем. Возможно, поэтому часть домов решили утеплять с помощью камыша — материала не самого надежного, но зато дешевого. При этом в качестве архитектора в выступил знаменитый Курт Фрик. Тот самый, по проектам которого была возведена Церковь Христа в Ратсхофе (сейчас там находится клуб «Вагонка»), переговорный пункт «Прегель» (ныне офисное здание в Малом переулке) и еще много чего в Кёнигсберге.

Вероятно, это он придумал украсить домишки забавными хаусмарками: на одной из них обезьянка едет на медведе, на другой — девушка или юноша скачет на лошади, на третьей мужчина (монах?) сидит верхом на ослике, на четвертой — люди несут огромные гроздья винограда. Что хотел сказать автор? Не исключено, что его цель заключалась в том, чтобы люди чаще улыбались.

Памятник Василию Козенкову

После войны Зелигенфельдер-штрассе была переименована в улицу Газетную. В августе 1967 года ей дали новое имя — в честь летчика, гвардии-майора Василия Козенкова. В его послужном списке были и оборона Москвы, и Сталинградская битва, и освобождение Крыма, Украины, Белоруссии и Литвы.

Василий Козенков штурмовал Кёнигсберг во главе авиационной эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиаполка и 7 апреля был сбит зенитной артиллерией противника. Жертвуя собой, Козенков направил горящий самолет в скопление вражеской боевой техники в районе артиллерийского завода «Остверке» (в советское время — завод «Электросварка» на ул. Дзержинского, 136а.).

За годы войны Козенков совершил 308 боевых вылетов. На его счету — 10 уничтоженных танков, 40 автомашин, 2 железнодорожных эшелона и 9 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Василию Козенкову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1975 году, накануне Дня Победы, на улице Майора Козенкова был открыт памятник герою работы Оксаны Аврамченко. В статье «Калининградской правды», которая рассказывала об этом событии, имя скульптора, правда, упомянуто не было. Зато в ней сообщалось, что на открытие памятника приехали родные Василия из Оренбургской области, а также то, что на строительстве мемориала каждый труженик завода «Электросварка» отработал по два часа.

Школа № 5 — бывшая Народная школа

Это эффектное здание с цоколем, высокой вальмовой крышей и ризалитом с фахверковым фронтоном было построено на Ерузалемер-штрассе (ныне улица Зои Космодемьянской — прим «Нового Калининграда») в 1890-1892 годах как Народная школа. Причем для фундамента были использованы валуны бывших крепостных сооружений города.

В 1928 году произошел серьезный апгрейд — школа обзавелась большим спортивным залом, бассейном и подросла до трех этажей. Примечательно, что с этого времени её стали называть «Ян-шулле». До сих пор не очень понятно, в честь кого.

На краеведческой портале prussia39.ru на сей счет выдвигаются две версии По одной из них, имелся в виду немецкий педагог Фридрих Людвиг Ян, благодаря стараниям которого в широкий обиход вошли такие спортивные снаряды. как брусья, бревно, конь и гимнастические кольца. По другой, школа названа в честь немецкого теолога и языковеда Яна Фридриха.

Также существует версия, что в название школы было вписано имя спонсора — футболиста местной команды.

По данным ГАКО, школа была для мальчиков и девочек, но учились они раздельно. К школе примыкал большой двор, в котором хватало места для игр после занятий. А еще в том дворе росло большое старое дерево — «священный» тополь, на котором был закреплен термометр. Зная, что при особо сильном морозе занятия могут отменить, некоторые ученики охлаждали его льдом или снегом. Но учителя, разумеется, знали про этот фокус и не давали ввести себя в заблуждение.

Залезать на этот тополь было категорически запрещено, но охота, как известно, пуще неволи. Да и наказание за нарушение запрета было, мягко говоря, странным — отстранение от занятий на месяц. Некоторые не склонные к изучению наук школяры вполне могли счесть это поощрением.

...Здание «Ян-шулле» практически не пострадало во время войны, поэтому в нём оперативно разместилась школа № 5, которая, согласно данным ГАКО, приняла учеников уже 1 сентября 1946 года. За парты тогда село 119 человек. Первым директором учебного заведения стал фронтовик, учитель истории Аким Артамонович Проскурин. Получается, школа работает практически непрерывно уже 133 года! Долгий путь.

Ну, а наш путь, наша прогулка подошла к концу. В следующий раз сходим еще куда-нибудь. Например, в бывший район Кёнигсберга — Закхайм.

Текст: Кирилл Синьковский. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»