Вечерний@Калининград: снегопад, управленец Данилов и унижение транспортом

Накануне на Калининградскую область обрушился первый в этом сезоне серьезный снегопад. Утром, как минимум в двух округах — Гвардейском и Правдинском — высота снежного покрова составляла 25 сантиметров. Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», такое встречается в регионе далеко не каждую зиму. По сравнению с прошлым годом, с испытанием снегом в Калининграде горвласти справились вроде как успешно — дворники вышли на работу в 4 утра, центральные улицы были более-менее почищены. Чего не скажешь о второстепенных дорогах, дворах и пешеходных тропах: передвижение пешком по ледяной грязной каше стало для многих серьезным испытанием, впору было вспомнить о деревенских калошах. Больших пробок в центре не наблюдалось. Возможно, из-за того, что памятуя о прошлогодних коллапсах, многие автомобилисты оставили машины дома.







Что касается пассажиров общественного транспорта, они с неудобствами сталкиваются постоянно. Как сегодня обстоят дела с пассажирскими перевозками, что чувствуют пассажиры автобусов и почему власть имущие годами не решают проблемы тысяч горожан, которые каждое утро в час пик вынуждены бороться за место в автобуе, читайте в авторской колонке «Есть мнение: унижение общественным транспортом».

Небольшая зарисовка для иллюстрации: «...Понедельник, 7:30. Ул. Гагарина, остановка „Школа № 2“. Автобус № 24 с мутными запотевшими окнами подъезжает медленно. Толпа студентов через открывшиеся двери с отчаянием смотрит на людей, которые жмутся друг к другу в салоне. Начинается соревнование — не за сидячее место, а за право войти. Несколько счастливчиков чудом проталкиваются в автобус и остаются стоять у дверей: держаться практически не за что, и ясно, что при первом же повороте они полетят на стоящих спереди. <...> На следующей остановке начинается новая борьба — уже за то, чтобы выбраться наружу...» Полностью публикацию читайте по ссылке.

Накануне в прямой эфир Центра управления регионом вышел новый глава Советска Аркадий Данилов. Чиновник (избранным градоначальником его не поворачивается назвать язык) сделал ряд удивительных для управленца заявлений. Выяснилось, что властям Советска не хватает весны и осени на работы по обрезке деревьев, и что он (Данилов) удивлен непониманию жителей, который высказывают претензии из-за массовой радикальной обрезки деревьев, а обрезкой занимаются специализированные организации из Калининграда, которые «знают, что делают». Также глава заявил, что Советск стоит украшать к Новому году не так, как Зеленоградск, иллюминации там должны быть «холодными», а не «тёплыми», поскольку холодный свет, по его мнению, «поярче и повеселее». Вишенкой на торте стало его заявление, что местное руководство готово забрать на баланс заброшенное здание кинотехникума, но не знает, что с ним можно сделать. Остается выразить удивление уровню глав, которые достаются Советску, а точнее их стремлению принимать начальственные решения по тем вопросам, в которых они, судя по всему, как-то не очень сильны. Будем надеяться, что Данилов не будет уничтожать историческое наследие, как это сделал его предшественник Евгений Макаров, убравший установленную в советские годы доску философу Видунасу. А то с таким уровнем компетенций, глядишь, дойдет до того, что Советск лишится моста Королевы Луизы, которая была королевой нероссийской Пруссии. На всякий случай напомним главе Советска, что она также была бабушкой российского императора Александра II.

Предстоящие выходные порадуют интересными и яркими событиями жителей и гостей Калининграда. После долгого перерыва во Дворце спорта «Янтарный» выступит сразу с двумя концертами группа «Ленинград». Ироничный рэп-рок в исполнении «Заточки» прозвучит на «Вагонке». За юмор на этот раз отвечают стендап-комик Надя Джабраилова и команды лиги международного союза КВН «Запад России». Ну а болельщики «Балтики» будут наблюдать за противостоянием со «Спартаком». Подробности — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Мария Власенкова и из архива «Нового Калининграда»