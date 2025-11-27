Калининградские сугробы обогнали по высоте большую часть восточной Европы

Утром в четверг, 27 ноября, как минимум в двух округах — Гвардейском и Правдинском — высота снежного покрова составляла 25 сантиметров. Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», такое встречается в регионе далеко не каждую зиму.

«Сегодня в северной Польше и в нашей области снежный покров выше, чем на большей части восточной Европы», — отметили синоптики.

В Калининграде зафиксировали 14-сантиметровые сугробы. На побережье, как сообщается, снега значительно меньше, «а местами и вовсе может отсутствовать».