Вечерний @Калининград: пособие без условий, грипп без мутаций, уикенд без скуки

Выплаты на детей да и другие пособия сегодня у многих ассоциируются с чем-то, доступным лишь избранным, ведь для их назначения нужно соответствовать ряду требований. Социальная политика прежнего руководства региона привела к тому, что поддержка семей со стороны правительства области катастрофически упала. По данным, озвученным региональным минсоцем на заседании профильного комитета Заксобрания 10 декабря, региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2024 году получили ... 159 граждан, хотя детей родилось 7544. В 2025 году родилось 5557 детей, пособие получили... 38 человек. 2% и 0,6% от всех. Правительство Алексея Беспрозванных официально признало эту «меру поддержки» неэффективной, заменив ее единовременной выплатой в 10 000 рублей, которую обещают в будущем году выплачивать всем семьям, в которых рождается ребёнок. О нуждаемости и ненужности — в рубрике «Есть мнение».

Истории про всевозможные случаи мошенничества стали обыденностью. Медиа пестрят заголовками про обманутых пенсионеров и студентов ежедневно, но россияне продолжают переводить аферистам свои накопления или взятые в кредит деньги. Методики обмана и краж денежных средств по-настоящему многогранны: от обвинений в финансировании недружественных государств до замены домофона. «Новый Калининград» выяснил, какие схемы применяют мошенники чаще всего и сколько жителей области пострадали от их действий.

Роспотребнадзор опроверг информацию о циркуляции на территории России «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта» гриппа, невосприимчивого к вакцинации. По крайней мере, официальных данных, подтверждающих это, «на текущий момент нет», отметили в ведомстве. Увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжёлым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Число заболевших привитых составляет 0,02% от их общего числа. При этом сообщается, что эпидситуация в Калининградской области в этом году развивается не совсем обычно, рост заболеваемости гриппом стал фиксироваться сразу после завершения прививочной кампании. В прежние времена он отмечался в январе после школьных каникул. В связи с этим в региональном управлении Роспотребнадзора планируют ввести дополнительные противоэпидемические меры в период проведения новогодних праздничных мероприятий, а также рекомендуют жителям области вспомнить о мерах профилактики, которые активно применялись в период пандемии коронавируса.



Вторые декабрьские выходные в Калининграде обещают быть насыщенными музыкой, искусством и атмосферными событиями. В пятницу зрителей ждут концерты Эндрю Дональдса и кавер-групп, а также клубный фестиваль музыки в «Складе». В субботу на калининградские сцены выйдут Mantra Band и Линда, а также пройдут органные концерты и «Зимний Экодвор». Завершатся выходные волейбольным матчем Суперлиги между «Локомотивом» и «Минчанкой». В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые яркие события предстоящих выходных.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»