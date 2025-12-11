В регионе планируют ввести дополнительные противоэпидемические меры

В период проведения новогодних праздничных мероприятий в Калининградской области планируют ввести дополнительные противоэпидемические меры. С такой инициативой выступило региональное управление Роспотребнадзора.

Как разъяснила главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура, в этом году сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом начался до новогодних праздников, поэтому необходимо обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность проведения праздничных мероприятий. Для этого требуется:

обеспечить соблюдение режима проветривания помещений и залов;

проводить санацию воздушной среды с применением рециркуляторов;

проводить уборку с использованием дезинфекционных средств;

обеспечить условия для обработки рук;

обеспечить работу гардероба, не допуская скопления людей;

при организации питания использовать пищевую продукцию только в промышленной упаковке, одноразовую посуду, а также маски и перчатки.

С целью ограничения распространения острых респираторных инфекций и гриппа в Калининградской области временно приостановили учебный процесс в 406 классах 69 школ. Учебный процесс в двух школах Озёрского и Багратионовского районов временно приостановлен полностью. Закрыты 23 группы в 13 детских дошкольных учреждениях.