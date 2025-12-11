«Безопасный счёт», «схема Долиной» и госизмена: какие схемы применяют мошенники

Истории про всевозможные случаи мошенничества стали обыденностью. Медиа пестрят заголовками про обманутых пенсионеров и студентов ежедневно, но россияне продолжают переводить аферистам свои накопления или взятые в кредит деньги. Методики обмана и краж денежных средств по-настоящему многогранны: от обвинений в финансировании недружественных государств до замены домофона. «Новый Калининград» выяснил, какие схемы применяют мошенники чаще всего и сколько жителей области пострадали от их действий.



В Калининградской области число жертв дистанционных мошенников, согласно статистике, сократилось. Если за первые десять месяцев 2024 года в региональное УМВД обратилось 2179 граждан, то за аналогичный период 2025-го число потерпевших составило 1688 человек.



В этом году было раскрыто 127 (6,6%) преступлений дистанционных мошенников. Это чуть выше, чем среднее значение раскрываемости по Северо-Западному федеральному округу (6,4%), уверяет УМВД. При этом ранее сообщалось, что правоохранители за семь месяцев 2024 года раскрыли 707 мошенничеств. Злоумышленники совершают сразу по несколько преступлений: у одного может быть пять, а то и больше эпизодов, которые становятся известны только во время длительного следствия.

Многие из мошенничеств осуществляются при помощи мессенджеров, часть из которых уже ограничены в РФ. Тем не менее доверчивые калининградцы продолжают вестись на уловки аферистов. Наиболее подвержены случаям дистанционного мошенничества пожилые люди и дети, рассказали в УМВД.





«Схема Долиной»

С человеком (обычно пенсионером) связываются мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, и убеждают поучаствовать в особой операции, в рамках которой нужно фиктивно продать свою квартиру, чтобы поймать преступников. В Калининградской области таким образом без жилья и денег осталась 74-летняя одинокая пенсионерка.

По подобной схеме была обманута певица Лариса Долина, однако суд признал, что она имеет право вернуть жилье. Сделка была расторгнута, покупатель остался без денег и жилья (эффект Долиной). Эта история вызвала большой общественный резонанс, органы власти готовят очередной пакет, чтобы защитить стороны таких сделок от последствий действий мошенников.

Фальшивые сайты

18-летний житель Светлого стал жертвой мошенников, лишившись 150 тыс. руб. под предлогом покупки билетов в театр. Юноша нашел в интернете объявление о продаже билетов в один из театров Калининграда. После связи с продавцом общение перешло в мессенджер, где злоумышленник направил потенциальному покупателю «ссылку для оплаты». Юноша, введя реквизиты банковской карты и подтверждающие коды из СМС-сообщений, потерял все денежные средства, находившиеся на карте.

В МВД рекомендуют вести переписку с потенциальным продавцом или покупателем только на официальных сайтах бесплатных объявлений, а не в посторонних мессенджерах. При получении альтернативных ссылок от незнакомцев нельзя переходить по ним. Раскрывать личные данные, реквизиты банковских карт, пин-коды, CVV-коды и коды из СМС-сообщений также не стоит для сохранности своих сбережений.





«Безопасный счет»

В Калининградской области значительной популярностью пользовалась и схема с «безопасным счетом». Жертве звонят в мессенджере от имени банков или сотрудников различных ведомств. Собеседник предупреждает о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету и попытке хищения денег. Потерпевший получает универсальный совет: необходимо перевести деньги на «безопасный счет», чтобы «спрятать» деньги от аферистов. На деле так называемых «безопасных счетов» не существует.

В феврале 2025 года 73-летней жительнице Черняховска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что к банковскому счету заявительницы якобы получили доступ мошенники, и убедил женщину перевести все деньги на «безопасный» счет. После этого женщине заявили, что на указанный счет необходимо перевести более крупную сумму, так деньги точно будут в сохранности. Тогда пенсионерка сначала продала все золотые украшения, а затем и свою квартиру за 1 800 000 рублей. В общей сложности жертва аферистов лишилась 3 760 400 рублей.

Как отметили в УМВД, мошенники практикуют еще несколько вариантов обмана, итогом которых становится перевод средств на «безопасный счет» либо передача средств курьеру для «декларирования»:

Подработка в Интернете

В Калининграде 17-летняя девушка искала подработку в Интернете. Найдя подходящий вариант, она откликнулась на вакансию. Позже с ней связался «наниматель» и сказал, что ему необходима информация о наличии всех необходимых прививок. Девушка запросила данные у фельдшера учебного заведения, после чего предоставила их «работодателю», приложив отсканированные паспорт и СНИЛС.

Спустя время несовершеннолетней поступил звонок «сотрудников» правоохранительных органов, которые сообщили, что она общалась с мошенниками и ей срочно нужно перевести все денежные средства на «безопасный счет». Напуганная девушка выполнила все рекомендации и перевела со счета своей матери 40 тыс. руб. По аналогичной схеме вторая девушка, желавшая найти подработку, перевела мошенникам со счета родителей 70 тыс. руб.

Зачетная книжка

20-летняя студентка из Калининграда, которая по совместительству является членом совета директоров организации по поставке электроэнергии, перевела мошенникам 11 млн рублей.

В мессенджере (WhatsApp*) ей поступило письменное сообщение с просьбой подтвердить свою зачетную книжку, после чего пришел код, при помощи которого мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. После этого ей стали поступать звонки от якобы представителей различных государственных организаций. Собеседники утверждали, что от имени потерпевшей выполняются денежные переводы на зарубежные счета, угрожали финансовыми последствиями, а также уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Девушке запретили рассказывать кому-либо о том, что в отношении нее проводится проверка, ссылаясь на то, что она не имеет право разглашать подробности и за это предусмотрено наказание. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники настоятельно рекомендовали «задекларировать» все сбережения.

После этого ей назначили встречу с лжесотрудником силового ведомства, которому потерпевшая передала 11 миллионов рублей.

*WhatsApp принадлежит Meta**, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.







Продление медполиса

28-летняя жительница Калининграда под предлогом продления медицинского полиса перевела мошенникам более 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Девушке позвонил неизвестный и сообщил, что срок действия её медицинского полиса истёк, после чего порекомендовал обратиться в медучреждение. Вскоре ей позвонил «сотрудник банка» и рассказал, что по её карте подана заявка на оформление кредита. Чтобы заблокировать операцию, он предложил оформить новую кредитную карту. Спустя время девушке позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Мужчина сообщил заявительнице, что она стала жертвой мошенников, и настоятельно рекомендовал перевести все денежные средства на «безопасный» счёт, чтобы уберечь их от злоумышленников. Заявительница, поверив мошенникам, отправила денежные средства на указанные счета.

Доставка цветов



В Зеленоградске 20-летняя девушка, оформляя доставку цветов, лишилась 235 тыс. рублей. Потерпевшая нашла в одном из мессенджеров предложение о доставке цветов. Продолжив общение в личных сообщениях, мошенник убедил девушку перейти по предложенной ссылке в бот мессенджера, где под предлогом оплаты доставки она ввела данные своей банковской карты.

Кроме того, потенциальной жертве мошенники могут позвонить через мессенджер и сообщить, что на его адрес (адрес и имя жертвы им известны) должны доставить цветы от таинственного незнакомца. Всего-то нужно подтвердить данные по ссылке. Последствия — снятые со счетов деньги.





Финансирование иностранного государства и госизмена

Потерпевшему поступает звонок от «представителей „Росфинмониторинга“, ФСБ или МВД», которые сообщают, что гражданин совершает переводы на счета недружественных государств. Чтобы проверить достоверность этой информации, жертву убеждают задекларировать свои денежные средства. Есть и простое условие — деньги необходимо передать «сотруднику» или перевести их на безопасный счет.

Так, мошенники убедили 76-летнюю пенсионерку из Калининграда, что на ее имя оформлены доверенности и кредиты иностранными гражданами. Злоумышленники, используя стандартные приемы социального инжиниринга, ввели женщину в заблуждение, угрожая финансовыми последствиями и уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Чтобы избежать наказания, мошенники предложили ей перевести сбережения на «безопасный» счет.

Есть и второй вариант развития событий, когда злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов уверяют потерпевшего в том, что в отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену. Схема сводится к тому, что деньги нужно перевести на другие счета, передать курьеру или оформить кредит и перевести полученные средства на «безопасные ячейки» с целью поимки настоящего преступника.

На деле сотрудники ведомств никогда не звонят гражданам с просьбой провести финансовые операции, не угрожают блокировкой счетов и уголовными делами за финансирование другого государства.

«Не осуществляйте финансовые операции по указке третьих лиц вне зависимости от обстоятельств. Настоящие сотрудники правоохранительных органов и банковских учреждений никогда не запрашивают конфиденциальную финансовую информацию или передачу денег на сторонние счета», — призывают в УМВД.





«Родственник попал в ДТП»



Одна из самых старых схем. Во время звонка пенсионерам мошенники могут представиться якобы попавшими в ДТП родственниками. За деньгами в этом случае как правило приезжают курьеры.

Так, в июле 2023 года 84-летней калининградке позвонила неизвестная женщина, которая представилась внучкой и рассказала, что стала виновницей ДТП. Ей срочно требовались деньги, чтобы решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности. Женщина передала трубку мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что к пенсионерке уже едет курьер. Потерпевшая поверила аферисту и передала 300 тыс. рублей. Родственникам она позвонила только после того, как курьер скрылся.

«Родственник в беде» — это вполне стандартная схема аферистов, которая пусть и уступает по частоте «безопасному счету», но, тем не менее, может использоваться мошенниками. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, — немедленно положить трубку и перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Покупки на сайтах бесплатных объявлений

Мошенники действуют на сайтах бесплатных объявлений. Как правило, злоумышленники вступают в коммуникацию с продавцом посредством телефонной связи через само приложение, где в ходе разговора выражают готовность приобрести понравившейся товар. После получения информации о данных банковской карты жертвы аферист предлагает продиктовать одноразовый пароль, который пришел на номер телефона, привязанный к карте.

На деле этот пароль оказывается разновидностью цифровой подписи, и, назвав его, продавец подтверждает перевод денег со своего счета или дает доступ к своему личному кабинету в приложении банка.

Жертвой мошенников может стать и сам покупатель. Так, 34-летний калининградец нашел подходящее предложение о продаже автоматической коробки передач для автомобиля «Тойота» и изъявил желание купить товар. «Продавец» предложил продолжить переговоры в мессенджере, а затем для бронирования покупки настоял на предоплате. Мужчина выполнил все договоренности и перечислил на неизвестный банковский счет 43 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь и удалил объявление о продаже.

Чтобы обезопасить себя, необходимо с осторожностью совершать сделки купли-продажи в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Кроме того, необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. При малейших сомнениях необходимо отказаться от покупки.





Предупреждение руководителя

В мессенджерах потерпевшему поступает сообщение якобы от его руководителя, который предупреждает, что с сотрудником должен связаться куратор из ФСБ или другого силового ведомства. Естественно, его инструкции «нужно выполнять беспрекословно». «Стоит отметить, что аватар учетной записи может содержать реальный номер руководителя, а также его фотографию», — добавляют в УМВД.

После получения обратной связи потерпевшему в мессенджере звонил злоумышленник, логотип «аватара» которого, как правило, содержит «официальную символику органа исполнительной власти или банковской организации». Во время беседы жертве предлагается принять участие в мероприятие по выявлению сотрудников организации, которые сотрудничают с «вражеским государством». Для того, чтобы вычислить таких коллег, необходимо осуществить несколько «контрольных закупок» с использованием как личных, так и кредитных средств.

Ранее мошенники писали от имени главы региона Алексея Беспрозванных. Помимо этого, на фейковые аккаунты в Telegram жаловались экс-губернатор Антон Алиханов, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, экс-глава Гусевской администрации Александр Китаев и экс-сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев. «Благо», как писала Дятлова, ее коллеги поняли, что имеют дело с мошенниками.

Мошенники также могут действовать от имени чиновников во время общения с гражданами. В ноябре УБК МВД России отмечали, что аферисты стали представляться сотрудниками городской администрации и предлагать пенсионерам «выплаты ветеранам труда». При этом для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные. В киберполиции напомнили, что чиновники не звонят с такими предложениями. В случае сомнений не нужно перезванивать по номеру, с которого осуществлялся звонок, — нужно самому набрать номер администрации из официального источника или обратиться в полицию.





Фишинг и взлом аккаунта

Поскольку у многих калининградцев есть доступ в Интернет, они могут подвергаться фишинговым атакам (фишинг — это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники, маскируясь под доверенные организации или людей, обманом выманивают у пользователей конфиденциальную информацию. — прим. «Нового Калининграда») с целью кражи аккаунтов в соцсетях или мессенджерах. Мошенники индивидуально для каждой жертвы подбирают определенную просьбу, после чего высылают письмо на электронную почту со ссылкой. Если перейти по ней, то потерпевшему предлагают ввести свой логин и пароль для подтверждения различных операций. «Используя изменения в аккаунте потерпевшего с целью отсоединения от возможности им управлять, злоумышленники занимаются рассылкой сообщений контактам аккаунта с просьбой занять деньги», — подчеркнули в УМВД.

«Признаки взломанного аккаунта: странные просьбы. „Срочно переведи деньги“, „выручай, у меня неприятности“, „проголосуй в конкурсе“. Непривычный стиль общения. Пишет слишком официально или, наоборот, сухо. Использует слова или эмодзи, которые раньше не применял. <...>Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы», — писали в киберполиции.





Заработок на инвестировании

Пользователи Интернета могут столкнуться с рекламой инвестирования в различные отрасли финансового рынка с целью дальнейшего получения прибыли, или же пассивного дохода. Заинтересовавшиеся граждане оставляют свои контактные данные и «цифровые следы», которые мошенники используют для совершения преступлений.

Аферисты представляются сотрудниками организаций, занимающихся обучением правилам торговли на финансовых рынках. Это создает иллюзию успешного получения прибыли, отмечают в УМВД. Потерпевшие начинают действовать «по указке» злоумышленников и переводить свои деньги на подконтрольные счета мошенников.

Большинство потерпевших не понимают, что такое криптовалюта, отмечала ранее экс-начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Юлия Хрисанова. «Спрашиваешь у него, что такое криптовалюта, как конкретно вы хотели заработать. Человек не понимает. Под этим соусом вымогать деньги можно абсолютно у любого. У нас были заявления в Немане, в Советске, где люди пожилого возраста заводили криптокошельки, брали кредиты и переводили туда деньги. После того, как они приходили в полицию и им объясняли, что их обманывают мошенники, они возвращались домой и брали еще раз кредит. Никто не понимает, 90% наших жителей, что такое криптовалюта», — поясняла она.





Для борьбы с мошенниками используются различные методы, в том числе блокировка счетов, анализ операций, фрод-рулетки (сервис, который перехватывает звонки телефонных мошенников и перенаправляет их на участников, чтобы те в реальном времени «разводили» злоумышленников, удерживая их на линии, отнимая время и помогая обучиться противодействию обману, не раскрывая свою личность. — прим. «Нового Калининграда») и т.д.

Кроме того, в этом году в России активно начали блокировать популярные зарубежные сервисы и мессенджеры. Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что мошенники могут использовать и отечественные сервисы для совершения преступлений.

Помимо вполне понятных неудобств, связанных с блокировкой иностранных сервисов на фоне запуска отечественного мессенджера Max, граждане сталкиваются с проблемами при совершении операций. Так, рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о том, что где-то «перегнули палку», борясь с мошенничеством, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — пообещала Набиуллина.

Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.