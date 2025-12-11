Роспотребнадзор опроверг информацию о циркуляции «сверхагрессивного» гриппа

Сведения о циркулирующем на текущий момент в РФ «новом и сверхагрессивном» варианте вируса гриппа, который невосприимчив к вакцинации, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию „нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации“ <...>, на текущий момент нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры по контролю эпидемиологической ситуации. Число заболевших привитых составляет 0,02% от общего числа привитых против гриппа.

Ранее сообщалось, что эпидситуация в Калининградской области в этом году развивается не совсем обычно, рост заболеваемости гриппом стал фиксироваться сразу после завершения прививочной кампании. В прежние времена рост отмечался в январе после школьных каникул. Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура порекомендовала жителям региона вспомнить о мерах профилактики, которые активно применялись в период пандемии коронавируса.


