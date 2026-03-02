Вечерний @Калининград: новое в марте, услуги СМИ и «звездопад» в суде

В Калининграде начали демонтировать вывески на иностранных языках. Причём в «опале» оказался не только раздражающих многих английский. Подсуетиться пришлось и предпринимателям, торгующим продукцией дружественного государства.

Всё дело во вступившем в силу 1 марта законе о защите русского языка, согласно которому вывески, таблички на входе, указатели внутри помещений, информационные стенды и афиши теперь должны быть на русском языке. Помимо защиты национальной идентичности, нововведения марта касаются повышения качества воздушных перевозок, обеспечения кадрами здравоохранения и т.д. Возможности онлайн-сервисов по автоматическому списанию средств за подписки ограничили. Число оснований для увольнения иностранных сотрудников, напротив, выросло. О максимальной стоимости одной сигары, новых возможностях национального мессенджера и системе противодействия мошенникам читайте в нашем обзоре.

«Новый Калининград» на основе сайта госзакупок и сервиса бюджетной господдержки выяснил, какие издания, телекомпании и радиостанции писали в 2025 году про власти за деньги. В список попало более 11 компаний, многие из них получают десятки миллионов рублей. Пользуясь термином «информационное обслуживание», редакции не делают под материалами пометки о том, что они оплачены за счёт налогоплательщиков.

В Калининградской области продолжается громкий «звездопад». 27 февраля поздно вечером стало известно, что задержаны министр по молодежной политике Анна Мусевич, её супруг Никита и предприниматель Алексей Федоренко. А уже в субботу, 28 февраля, рано утром в Центральном районном суде Калининграда решался вопрос о том, какую меру пресечения им избрать. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда». В ещё одном материале «Новый Калининград» рассказывает, чем известна Анна Мусевич и как она стала министром.

Также в минувшую пятницу в суде Ленинградского района был вынесен приговор экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову и экс-проректору Елене Мялкиной. Оба признаны виновными. За происходящим наблюдала корреспондент «Нового Калининграда».

В региональном информационном центре ТАСС прошёл «круглый стол» по итогам работы Ассоциации гостеприимства Калининградской области в 2025 году и ключевым направлениям развития туристической отрасли в 2026-м. Представители индустрии рассказали о достижениях, поделились проблемами и попросили министра по культуре и туризму Андрея Ермака проинформировать о мерах поддержки. За ходом дискуссии наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

В конце февраля в Калининградском драмтеатре отыграли самый масштабный и, пожалуй, самый необычный спектакль из собственного репертуара — «Наше всё» (16+) . Корреспонденты «Нового Калининграда», посмотрев постановку, поразились тому, как ловко сценаристы Степан Пектеев и Андрей Стадников сумели вплести в ткань спектакля произведения разных авторов из разных эпох, и еще раз задумались о том — только ли Пушкин наше всё?

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»