Вывески, подписки, традиционные ценности, газ и авиаперевозки: нововведения марта

0 0

В марте в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся защиты национальной идентичности, повышения качества воздушных перевозок, обеспечения кадрами здравоохранения и т.д. Возможности онлайн-сервисов по автоматическому списанию средств за подписки ограничили. Число оснований для увольнения иностранных сотрудников, напротив, выросло. О максимальной стоимости одной сигары, новых возможностях национального мессенджера и системе противодействия мошенникам читайте в нашем обзоре.

Защита русского языка

1 марта вступил в силу закон о защите русского языка, согласно которому вывески, таблички на входе, указатели внутри помещений, информационные стенды и афиши теперь должны быть на русском языке. Размещение информации на языках народов России или иностранных языках тоже допускается, но только дополнительно, после основного текста на русском. Товарные знаки, фирменные наименования, домены и промокоды переводить не нужно.

Подробно о нововведении рассказала юрист по защите прав интеллектуальной собственности Ольга Симонова на круглом столе в Калининградской торгово-промышленной палате «Язык вывесок: когда за латиницу накажут».

«Под действие закона подпадает и весь онлайн-контент, адресованный потребителю, — сообщила Ольга Симонова. — Нужно ограничить иностранные слова везде, где с ними взаимодействует потребитель, даже в инструкциях по эксплуатации. Исключение сделано для официально зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований и заимствований, вошедших в русский язык (нужно проверять каждое слово). Если в словаре слова нет, то необходимо его переводить».

Симонова напомнила, что текст, к примеру, на английском не может быть ярче и больше перевода, что предпочтительно сначала разместить информацию на русском языке и только потом её английский вариант. Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Наталья Буржинская, также принявшая участие в круглом столе, заметила, что предприниматели будут обязаны использовать перевод, а не транслитерацию. «Написать русскими буквами «Барбер-шоп „Стар“» нельзя, нужно: «Парикмахерская для мужчин „Звезда“».

Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что калининградские предприниматели не видят большой проблемы в замене вывесок. «Я считаю, что никакого у нас там большого сопротивления у бизнес-сообщества нет. И мы очисткой города занимаемся уже давно. Мы работаем в плановом режиме. Я пока больших проблем по реализации норм закона не вижу», — заметила чиновница.

О том, что Госдума намерена запретить рекламные вывески на иностранных языках, стало известно в июне 2022 года.

Ещё одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства. Теперь застройщики при создании коммерческих названий обязаны использовать только кириллицу, если речь идёт о рекламе новых объектов недвижимости.

Традиционные ценности

1 марта вступил в силу закон, предусматривающий блокировку проката фильмов, дискредитирующих традиционные российские ценности. Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Владельцы таких сервисов должны в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в которых Минкультуры увидело дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, Минкультуры сможет вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения в целях актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей.

Авиаперевозки

Электронный посадочный талон на самолет с 1 марта официально приравнен к бумажному. Согласно изменениям, при регистрации пассажиру выдаётся посадочный талон, оформленный на бумажном носителе или в электронном виде. Перевозчик обязан направить оформленный в электронном виде посадочный талон пассажиру, используя указанный при бронировании способ связи. Посадочный талон должен содержать инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс и номер посадочного места на борту. Также допускается указание в посадочном талоне дополнительной информации, относящейся к перевозке.

При этом определено, что номер выхода на посадку должен быть указан в посадочном талоне, если он на момент выдачи уже определён. В противном случае компания обязана объявить или поместить его на табло позже.

Кроме того, пассажир теперь может вернуть деньги за невозвратный билет при задержке рейса более чем на 30 минут или болезни близкого родственника, а также воспользоваться обратным билетом при опоздании на рейс «туда».

Также в правилах авиаперевозок пассажиров зафиксировали, как их должны обслуживать в случае задержки рейсов. Компании обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырёх часов ожидания. Обеспечить размещение в гостинице нужно не позднее чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днём и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.

Помимо прочего, правила распространяют скидку в 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям на детей, следующих в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании, а также конкретизируют порядок размещения на соседних местах родителей с детьми до 12 лет, обязывая компании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми. Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделённые проходом, а при большом количестве детей — места в одном ряду, разделённом проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.

Туризм

С 1 марта туристы могут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда, а в договорах теперь должны детально прописываться все условия бронирования и возврата. Бронировать номера через агрегаторы разрешат только тем отелям и гостиницам, которые внесены в единый реестр. Отель вправе отказать гостю в заселении, но тогда обязан полностью возместить ему убытки. Новые правила не касаются гостевых домов.

Обучение в автошколах

1 марта вступили в силу обновлённые правила обучения в автошколах. Основные нововведения касаются увеличения количества обязательных часов вождения для будущих водителей категории B — теперь их 42 вместо 38.

Желающие получить права категорий C и D, а также водители такси могут проходить обучение не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках или на профильных транспортных предприятиях.

Кроме того, теперь возможно дистанционное преподавание теории с использованием специального софта, который отслеживает посещаемость и успеваемость учеников. Формально дистанционка для теоретических занятий была предусмотрена ещё федеральным законом «Об образовании» 2013 года — новое правило закрепляет уже существующую норму.

Программа обучения также претерпела изменения: полностью обновился курс оказания первой помощи при ДТП, а в теоретическую часть добавили новые темы — правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и других СИМ, а также порядок применения электронных документов, включая цифровые водительские права и электронный полис ОСАГО.

Финансы

С 1 марта онлайн-сервисы не могут автоматически списывать средства граждан с отвязанных банковских карт. Закон распространяется на сервисы, которые регулярно снимают средства с банковских карт, эмитированных в России. После того, как пользователь удаляет банковскую карту из своего личного кабинета, платформа теряет возможность автоматически списывать с неё денежные средства. Продавец цифровых подписок должен предусмотреть возможность приёма отказа потребителя от использования сохранённых банковских реквизитов или данных электронных платёжных средств при расчётах, включая возможность подачи отказа в электронной форме.

Микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны при заключении договора в онлайн-формате идентифицировать заёмщиков с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Без биометрической идентификации через ЕБС выдавать займы дистанционно теперь нельзя. На первом этапе это коснулось МФО, которые могут выдавать до 1 млн рублей физическому лицу, а также выпускать и размещать облигации.

Предполагается, что указанные меры позволят создать технологический барьер для мошенников, защитить персональные и финансовые данные граждан, а также сделать цифровую среду более прозрачной и безопасной для добросовестных пользователей и бизнеса.

При этом кредиторам со статусом микрокредитной компании (могут выдавать займы до 500 тыс. руб. в одни руки, но не могут размещать и выпускать облигации) биометрические данные клиентов запрашивать до весны 2027 года не нужно.

ЖКХ

С 1 марта срок оплаты квитанций за ЖКУ сдвигается с 10-го на 15-е число месяца, а сами квитанции должны приходить не до первого, а до пятого числа. Это связано с тем, что большинство россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число месяца.

С марта 2026 года в ГИС ЖКХ начинают формировать электронные паспорта (ЭП) МКД и индивидуальных жилых домов. Формы этих паспортов утвердил Минстрой России. В ЭП МКД должны отражаться в числе прочего сведения о годе ввода в эксплуатацию, количестве жилых и нежилых помещений, машиномест, об общей площади МКД и общей площади жилых помещений, о количестве лифтов. Там же будет информация о техсостоянии МКД, в том числе о степени физического износа. В ЭП жилого дома будет информация об адресе дома, кадастровом номере, уникальном коде ГИС ЖКХ, а также общие сведения.

Медицина

1 марта в России запустили Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. Кроме данных о пациентах с сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями и расстройствами поведения, в него будут вноситься сведения обо всех беременных женщинах и состоянии здоровья новорождённых детей.

Единое пособие

1 марта изменился порядок учёта алиментов при назначении единого пособия на детей. Речь идёт о ситуациях, когда родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении определена сумма алиментов менее установленного размера. В таких случаях с 1 марта при рассмотрении заявления на единое пособие размер алиментов учитывается исходя из среднемесячной номинальной зарплаты (СНЗП) в регионе проживания заявителя:

— 1/4 СНЗП на одного ребёнка;

— 1/3 СНЗП на двух детей;

— 1/2 СНЗП на трёх и более детей.

Информацию о среднемесячной номинальной заработной плате можно узнать на официальном сайте Росстата России. Сейчас доступны итоговые сведения о среднемесячной номинальной заработной плате за 2024 год. Окончательные данные за 2025 год будут опубликованы в мае 2026 года. Поэтому с 1 марта условная сумма алиментов рассчитывается исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы за 2024 год. Начиная с июня 2026 года в расчёт возьмут окончательные данные Росстата по зарплате за 2025 год. Размер СНЗП в Калининградской области за 2024 год составлял 66 607,5 руб.

В 2025 году в Калининградской области единое пособие было назначено родителям 64 637 детей и 1971 беременной женщине.

Образование

С 1 марта изменились правила поступления в вузы. Обязательный экзамен по физике ввели для 25 инженерных направлений. Для ряда социально-гуманитарных специальностей вузы теперь могут сами делать историю обязательным испытанием. Будущие педагоги будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Студенты-медики, принятые на целевое обучение, теперь обязаны отработать в организации, выдавшей направление, не менее трёх лет. В случае нарушения договора придётся заплатить в бюджет компенсацию в размере затраченной на обучение студента суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству или расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.

Борщевик

1 марта вступил в силу закон, расширяющий требования по борьбе с борщевиком Сосновского и другими опасными сорными растениями. Закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута уничтожать борщевик и другие чужеродные растения. Невыполнение этих требований грозит штрафом: физлицам от 20 до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 50 до 100 тыс., юрлицам — от 400 до 700. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

Такси

1 марта вступил в силу закон о локализации автомобилей такси. Чтобы попасть в реестр, машина должна либо набрать установленное Правительством РФ количество баллов локализации, либо быть выпущенной по специальному инвестконтракту, заключённому с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028-го), а также Дальний Восток (до 2030-го).

Как стало известно в ноябре 2025 года, правительство поддержало законопроект группы депутатов, позволяющий частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации.

Согласно проекту, физические лица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси, даже если транспортное средство не соответствует нормам локализации, при условии, что оно находится в собственности владельца более шести месяцев и владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такое право, в случае принятия законопроекта, будет действовать до 1 января 2033 года. Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. Решение должно «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации».

Квоты будет ежегодно устанавливать Министерство транспорта. Для расчёта лимита на 2026 год предполагается использовать количество автомобилей, внесённых в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. Начиная с 2027 года квоты будут определять по числу зарегистрированных машин по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Дроны

С 1 марта все гражданские беспилотники в России обязаны подключаться к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит в реальном времени отслеживать их местоположение, видеть данные о владельцах и операторах, маршруты и скорость полёта. Система уже протестирована в 35 регионах и интегрирована с платформами Росавиации.

Энергетики

С 1 марта реклама энергетиков и других тонизирующих напитков в обязательном порядке должна содержать предупреждение о вреде их чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трёх секунд, в теле- и видеорекламе — появляться на экране не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.

Табачная продукция

С 1 марта на некоторые виды табачной продукции устанавливаются минимальные цены. Например, одна сигара не может стоить дешевле 814 руб., а килограмм табака для кальяна (в упаковках до 25 граммов) — ниже 4427 руб.

Кроме того, с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещённой к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда.

Мигранты

С 1 марта работодатели получили право увольнять иностранных сотрудников, если их численность превышает региональные квоты или ограничения. Трудовой договор нужно будет расторгнуть не позднее срока, установленного региональным нормативным актом. Раньше увольнять иностранцев можно было только из-за требований федеральных законов или указов президента.

Налоги

Организации и ИП начнут заполнять новую форму декларации по НДС. Сдать отчётность по актуализированному шаблону придётся уже за I квартал 2026 года. Корректировка связана с повышением ставки НДС с 20 до 22%. В частности, в раздел 3 декларации включены строки для отражения в них сумм НДС, исчисленных по новым ставкам 22%, 22/122 и 18,03%. А в разделах 8 и 9 появятся дополнительные реквизиты для указания номеров и дат авансовых и отгрузочных счетов-фактур. Поправки вступят в силу с 29 марта. Организации и ИП должны представить отчётность до 27 апреля.

Одновременно будет скорректирована форма декларации по НДС для иностранных продавцов электронных услуг и товаров через ЭТП.

Транспорт

В России создают национальную цифровую транспортно-логистическую платформу «ГосЛог». Предполагается, что это позволит повысить прозрачность грузоперевозок и расширить возможности для их развития. Платформа должна стать единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов госуправления. На базе нового ресурса планируют объединить цифровые логистические сервисы и создать «одно окно» для выдачи перевозчикам разрешительных и товаросопроводительных документов. Платформу интегрируют с ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, порталом госуслуг, ГИС ГМП и другими госинформсистемами. Пользоваться ею смогут организации и предприниматели, оказывающие транспортные услуги, а также пользователи таких услуг. С 1 марта заработал реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на базе «ГосЛога».

Связь

3 марта у операторов связи должна появиться новая обязанность — отключать связь по требованию ФСБ. Предполагается, что при этом операторов освободят от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору перед абонентом. Конкретные основания для вынужденной блокировки установит Президент РФ.

Для почтовой связи вводятся новые нормативы доставки письменной корреспонденции. На внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров регионов установлен срок не реже 1 раза в 2 дня со дня поступления в объект почтовой связи места доставки. Для территории административных центров муниципальных районов, городских округов — не реже 1 раза в 3 дня, а для территории иных поселений — не реже 1 раза в 4 дня.

С 1 марта АО «Почта России» скорректировало тарифы на свои услуги. Новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов составляет 48 рублей, заказного письма весом до 20 граммов — 97 рублей, а письма с объявленной ценностью до 20 граммов — 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 граммов составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 граммов — 155 рублей. Повышение тарифов не коснулось социально незащищённых категорий граждан. Действующие льготы в полном объёме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

Цифровая валюта

Цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела. С 3 марта статус таких активов пропишут в УК РФ и УПК РФ. Цифровая валюта станет рассматриваться в качестве имущества применительно к нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Её смогут изымать при производстве следственных действий и накладывать на неё арест. Предполагается, что это позволит снизить риски использования криптовалюты в преступной деятельности и упростит расследование уголовных дел о подобных преступлениях.

Национальный мессенджер

С 1 марта у россиян появилась возможность заселяться в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу МАХ. В середине сентября 2025 года платформа МАХ в пилотном режиме запустила возможность создания «цифрового ID».

Труд

1 марта вступили в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Приказом Минздрава конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование. Из перечня видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

ОКН

Упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, которые не затрагивают предмет охраны объектов, внешний облик здания и конструктивные решения. В таком случае достаточно будет уведомить соответствующие органы. Закон предусматривает закрытый перечень работ, сообщили на сайте Госдумы.

Мошенники

Создаётся система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий — ГИС «Антифрод». В ней будут храниться сведения о кибермошенниках и их абонентских номерах, фишинговых сайтах. Доступ к системе, как сообщили в Госдуме, получат Генпрокуратура, СК РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит правительство РФ.

Газ

С 1 марта начали действовать изменения, внесённые в «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению». Определены требования к техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене газового оборудования, усиливающие государственное регулирование в этой сфере. Правительство России, как отметили в Госдуме, будет определять порядок разработки и утверждения цен за указанные услуги. Техобслуживание и ремонт газового оборудования сможет проводить не только организация, поставляющая ресурс в многоквартирный дом, но и другие подрядчики, отвечающие установленным требованиям.

