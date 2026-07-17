Новости Калининграда: зима близко, сквер переселенцев и стирка в подарок

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 17 июля.


Главные события дня:

«Зима близко»: горвласти рассказали об источнике креатива для оповещения граждан

Власти Калининграда сообщили, что коммунальные службы города используют креативные информационные баннеры на своих объектах. Несколько из них — с надписью «Зима близко! Готовим наш город к теплу» — сотрудники «Калининградтеплосети», к примеру, повесили перед котлованом на улице Шевченко. 17 июля во время утреннего рабочего выезда на объект глава администрации города Елена Дятлова рассказала журналистам, чем вдохновлялись коммунальщики перед изготовлением этих баннеров.

В организацию работы областного градсовета внесли изменения

Перед заседанием архитектурно-градостроительного совета Калининградской области вопросы теперь будут рассматривать три рабочие группы. Об этом на заседании в пятницу, 17 июля, рассказала заместитель председателя совета, министр градостроительной политики региона Кристина Подскребкина.

Власти назвали две причины, по которым не ремонтируется «Сквер первых переселенцев»

В Калининграде в год 80-летия региона не смогут привести в порядок «Сквер первых переселенцев», который находится на пересечении улиц Фрунзе, Клинической и Шевченко. О том, что власти не определились с концепцией сквера и с памятником первым переселенцам, в пятницу, 17 июля, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

В мэрии Калининграда предложили убрать парковку на площади Победы ради ярмарки и катка

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов предложил изменить функции территории перед Калининградским деловым центром на площади Победы. На месте парковки, по его словам, могут появиться городская ярмарка, каток, новогодняя ёлка и временные аттракционы.

Минприроды обвинило подрядчиков в причинении ущерба ботаническому саду на ул. Ботанической

Специалисты минприроды Калининградской области в ходе проверки выявили причинение ущерба ботаническому саду на улице Ботанической. По данным министерства, подрядная организация, выполнявшая работы на границе ботанического сада, нарушила режим охраны особо охраняемой природной территории регионального значения и привлечена к административной ответственности.

Дожди, грозы и существенное похолодание: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни жителей региона ждёт переход от летнего тепла к дождям и грозам, а затем и к существенному похолоданию. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области». Ожидаемая температура воды в Балтике у побережья в субботу и воскресенье — +18...+19°С. Волны — до 1 м.


Публикации «Нового Калининграда»

Море рядом: топ-5 самых дорогих домов Зеленоградска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. На этот раз мы «отправились» в Зеленоградск. За 35-70 тысяч рублей в сутки гостям обещают «скандинавскую эстетику» и прочие «дизайнерские решения», а также отсутствие «пробок» в ванную по утрам. Есть и спецпредложение — первые две стирки бесплатно. Подробности — в нашем обзоре.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография с сайта cian.ru

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