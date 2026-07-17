Власти назвали две причины, по которым не ремонтируется «Сквер первых переселенцев»

В Калининграде в год 80-летия региона не смогут привести в порядок «Сквер первых переселенцев», который находится на пересечении улиц Фрунзе, Клинической и Шевченко. О том, что власти не определились с концепцией сквера и с памятником первым переселенцам, в пятницу, 17 июля, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Ближе к „Янтарьэнергосбыту“ у нас есть земельный участок, который называется „Сквер первых переселенцев“. Точно так же мы туда не подходим с благоустройством по двум причинам: первая — необходимо обсудить, как должен выглядеть памятник и какие смысловые вещи он должен нести, а второе — там по-другому должна быть развязка. Кроме того, у коллег должно быть расширение улицы Фрунзе», — сообщила глава.

Отметим, что активное обсуждение концепции сквера велось в рамках «ГорПросвета» в январе и феврале 2020 года. Кроме того, в ноябре 2020 года Андрей Кропоткин, бывший на тот момент главой города, заявил, что в бюджете на 2021 год (год 75-летия Калининградской области) предусмотрено 20 млн на приведение в порядок «Сквера первым переселенцам». Тогда же Кропоткин презентовал в своих соцсетях проект памятника первым переселенцам. Однако за шесть лет к ремонту сквера власти так и не приступили.