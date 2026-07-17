Дожди, грозы и существенное похолодание: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни жителей региона ждёт переход от летнего тепла к дождям и грозам, а затем и к существенному похолоданию. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью +18...+21°С, у побережья и на западе региона (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский районы, включая Калининград), переменная облачность, во второй половине ночи (после 2-3 часов) возможны дожди/ливни, грозы, на остальной части области — малооблачно, без осадков. К полудню потеплеет до +20...+23°С (на востоке и севере региона до +24...+25°С), ожидаются локальные дожди/ливни, возможны грозы (на востоке региона — ближе к полудню). Днём +20...+24°С (в континентальной части региона — теплее, у побережья — прохладнее), облачно с прояснениями и ожидаются периодические дожди/ливни, возможны грозы (особенно в континентальной части региона). Вечером после заката +17...+19°С, облачно с прояснениями, местами возможны слабые/умеренные дожди (особенно на востоке региона). Ветер ночью и утром южный/юго-восточный, днём и вечером переменный с южного на юго-западный: слабый/умеренный (2-8 м/с), днём при осадках и вечером у побережья возможно шквалистое усиление ветра до 13-16 м/с.

В воскресенье ночью +14...+17°С, переменная облачность, в первой половине ночи возможны дожди на востоке региона. К полудню потеплеет до +18...+20°С (в континентальной части региона до +21...+22°С), ожидается переменная облачность. Днём до +20...+22°С (у побережья до +18...+20°С), местами по области (особенно на востоке) не исключены кратковременные дожди. Вечером после заката похолодает до +14...+17°С, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью и утром преимущественно юго-западный, днём и вечером переменный на западный/северо-западный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с), днём — умеренный (5-11 м/с), порывистый, у побережья в течение всех суток преимущественно умеренный, ночью и утром порывистый (до 9-12 м/с).

Ожидаемая температура воды в Балтике у побережья — +18...+19°С. Волны в субботу и воскресенье до 1 м.

«Начало следующей недели с большей вероятностью принесёт отнюдь не июльскую погоду с влажной прохладой, что будет связано с влиянием формирующегося циклона у Балтики: в понедельник температура днём может не превысить +15...+18°С, высока вероятность обильных дождей, некоторые модели допускают усиление ветра до 15-18 м/с. Во вторник и среду, предварительно, влияние циклона также сохранится, поэтому наиболее вероятна прохлада (+16...+19°С днём), которая вряд ли обойдётся без периодических дождей/ливней с ветром», — отметили в паблике.

Шанс на улучшение погоды и двадцатиградусное тепло есть, согласно предварительному прогнозу, к концу следующей недели.