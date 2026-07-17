В организацию работы областного градсовета внесли изменения

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В организацию работы областного градсовета внесли изменения

Перед заседанием архитектурно-градостроительного совета Калининградской области вопросы теперь будут рассматривать три рабочие группы. Об этом на заседании в пятницу, 17 июля, рассказала заместитель председателя совета, министр градостроительной политики региона Кристина Подскребкина.

«Первая — архитектурная рабочая группа. Её председателем будет в любом случае, естественно, Евгений Валерьевич Костромин, главный архитектор области. Это история про архитектурное решение, про внешний вид, фасадное решение того или иного объекта. Это в чистом виде деятельность архитекторов. Вторая рабочая группа — это полномочия органов исполнительной власти и смежных с провластными структурами организаций, направленная на дачу своих рекомендаций в рамках компетенции по социальной обеспеченности, например, тех или иных объектов, по транспортной доступности и так далее», — пояснила Подскребкина.

Третья рабочая группа, по её словам, будет рассматривать документы территориального планирования и зонирования.

2 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение, которым утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета региона. Документ вступил в силу 3 июля текущего года и радикально обновил экспертный состав. В совет были избраны 23 чиновника и восемь архитекторов. Руководителем стал первый заместитель губернатора Валерий Шерин.

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